住石ホールディングス（1514）の株価は13日、終値1,138円のストップ高となった。前日比150円高、上昇率は15.18%に達している。中東情勢の緊迫を背景とした石炭関連への物色に加え、人工ダイヤモンド関連の材料も株価を下支えした格好だ。

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2月18日の年初来高値1,557円からの調整を経て、値幅制限上限に到達したことで需給が逼迫している。市場では「乗り遅れたくない」という心理が働き、短期資金の流入が加速した。当日出来高は437万2,600株まで膨らみ、活発な商いが行われた。

■多角的な材料が市場心理を刺激

主力の石炭事業においては、エネルギー供給不安から原油や天然ガスの代替需要が意識されている。地政学リスクの高まりが、資源株としての同社の存在感を改めて浮き彫りにした。

これに加え、市場の一部では人工ダイヤモンド関連の材料も再評価されている。グループ会社が工業用人工ダイヤモンドの製造・販売を手掛けていることは既出の事実だ。個人投資家の間では、対米投資の第1弾としての展開を期待する声も根強く、下値での支えとなっている。

■業績の裏付けはなお確認段階

急伸する株価に対し、実体業績の検証はこれからの段階と言える。1月30日に公表された第3四半期決算は、増収ながらも純利益は41.6%減であった。石炭価格の上昇が、どの程度の時差で利益に結び付くかは慎重な見極めが求められる。

持続的な上昇には、豪州出資先炭鉱からの配当金受領や通期予想の修正といった、一次情報の裏付けが不可欠だ。過去にも配当受領の開示が株価を押し上げた経緯がある。次回の発表タイミングは、多くの投資家にとって重要な関心事となっている。

■今後の推移と注目点

今後1カ月程度の展望としては、資源価格の推移と新たな事業展開の有無が焦点となる。石炭価格の高止まりが確認されれば、割安感からの買い直しが入る可能性は高い。年初来高値の奪還には、テーマの深掘りに加え、需給の整理も必要になる。

下方向へのリスクとしては、地政学リスクの沈静化や材料の出尽くし感が挙げられる。1,000円の大台を維持し、下値を切り上げられるかが反発の持続性を測る尺度となる。短期的な過熱感には警戒しつつ、各材料の進展を注視すべき局面だ。

今回の急騰は「エネルギー安全保障」と「対米投資への期待」が重なった結果と言える。しかしテーマの剥落とともに、値幅調整が急になるリスクも依然として残る。投資判断に際しては、常に一次情報の更新を確認する姿勢が求められる。