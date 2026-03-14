阿部巨人はＶ奪回できるのか。３年契約最終年を迎えた今シーズンがまもなく始まる。「新しい巨人を作る」とテーマを掲げて臨んだ２月の春季キャンプから、沖縄・那覇での実戦を経て、オープン戦も残りわずか。「レギュラー白紙」からスタートしたが、いまだ不透明なポジションが多いのが現状だ。野手では左翼にキャベッジが入るのは当確だが、中堅と右翼は未定。内野手はリチャードの負傷離脱により、右翼のレギュラー候補と見ていた中山礼都の一塁説が浮上するなど、まだまだチャンスは転がっている。決定的なのは遊撃の泉口友汰と、捕手・岸田行倫くらいか。阿部慎之助監督が白紙のホワイトボードに誰を書き込むのか、注目が集まる。

一方で、強固と思われていた投手陣には暗雲が漂う。開幕投手筆頭候補の山崎伊織は順調そのもの。ここに続くのが、ドラフト１位左腕・竹丸和幸だ。１０日のソフトバンク戦（宇部）では先発して５回５安打無失点、７奪三振と安定感が光った。独特なタイミングで放たれる直球には威力があり、変化球も生きた。何より、堂々としたマウンドさばきは勝てる投手のオーラを放っている。同３位の山城京平も１２日の同カードで５回３安打無失点、４奪三振と危なげないピッチングを披露。ルーキー２人の開幕ローテ入りが現実味を帯びている。

そんな中、評価の高かった新外国人投手が結果を残せていないのが不安材料だ。ウィットリーは１１日に先発して１回３４球、２安打３四死球で５失点。マタも７日のオリックス戦で３回７安打３四死球４失点と確定ランプを灯せないでいる。２７日から始まる開幕カード、２カード目の中日戦には誰がどう収まるのか。現時点でローテーションが定まっていないのは過去にも例のない現象だ。そこで、スポーツ報知の公式YouTubeが動画を１３日夜に配信。現役記者が出演する「報知プロ野球チャンネル」が、取材と経験を軸に、巨人の開幕ローテを予想した。「本来なら約３週間くらい前から、登板日に向けて逆算して登板していくけど、今年は正直難しい」と迷走する中、メインＭＣの水井基博デスクは「開幕の阪神３連戦はたかが３連戦ではなく、シーズンを占う３試合になる。なので、データの少ないピッチャーを持ってきた方が勝つ確率は上がるよね」と展開。開幕投手候補の山崎から、２戦目にハワードを予想。マタと則本の今後の結果次第では流動的だと語った。さらに３戦目には竹丸を指名。「サンデー・竹丸」として、「翌日は月曜日で休養日なので、リリーフをどんどんつぎこめる。やはりルーキーだし、勝たせたいし、左投手を一枚入れたいから」とも話した。

２カード目の中日戦は敵地・バンテリンドームとなるが、カード頭にはウィットリーを予想。しかし、「こないだのピッチングでは正直厳しいよね」などと本音トークで応戦した。山城については「中日の２つ目か３つ目にくるのでは」と語りつつ、井上温大や戸郷翔征、赤星優志や田中将大についても言及している。顔ぶれはたくさんいるだけに、誰が結果を示して当確ランプを灯すのか。ＷＢＣの侍ジャパンが世界一連覇に向かう裏側で、巨人の熱いサバイバルにもスポットライトを当てたい。