元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」で俳優の亀梨和也が、今夏放送予定のＮＨＫ総合「スペシャル時代劇『銭形平次』」（ＢＳ８Ｋは２３日午後５時、演出・豊島圭介氏）に主演することが１４日、発表された。

江戸の文化文政時代を描いた作家・野村胡堂の「銭形平次捕物控」が原作。１９３１年から続く人気キャラクターにして、２６年間にわたり全３８３編の物語が書き継がれてきた。今作では、一介の岡っ引きだった平次がその名を江戸中に響かせるに至った大事件を描く。

亀梨は「正義の天秤 Ｓｅａｓｏｎ２」（２０２３年）以来となる同局ドラマ主演。「子供の頃、テレビで見ていた作品に、まさか自分が出演させていただける日が来るとは思ってもいませんでした。錚々（そうそう）たる大先輩方が演じられてきた『銭形平次』。最初にお話をいただいた時は、うれしさと同時に大きなプレッシャーも感じました」と心情を明かした。

ＮＨＫが東映とタッグを組んだ今作。撮影で京都を訪れたが「スタッフの皆さんが『銭形平次』という作品を大切に守り続けてきた思いに触れ、その熱意に支えていただきながら撮影に臨むことができました。この作品に関わることができたことを、心より光栄に思います」。スタイリッシュでアクティブ、そして、ポップな“令和の平次”の誕生に「長く愛されてきた伝統を大切に受け継ぎながら、令和の時代ならではの新しい銭形平次を皆さんにお届けできたらうれしいです。楽しみにしていてください」とコメントした。

演出の豊島監督は「監督の僕としても、代表作と言えるような作品ができました。とにかく、頭から最後までむちゃかっこいい銭形平次ですので、ぜひご覧ください」と予告した。