政治団体「NHKから国民を守る党」（以下、NHK党）党首の立花孝志氏が11日、個人の公式サイトを更新。自己破産手続きの開始決定を受けたと公表した。

同サイトによると、個人では債権者数が240名、届出総額12億4400万円。一方で、個人の資産は約1500万円前後とし、確定申告に伴い1500万円を超える所得税の納税が必要となるため、「現時点で配当可能な財源がございませんでした」と説明した。

なお、NHK党については破産ではなく私的整理で対応する方針だと伝え、党の債権者数は160人、総額2億3000万円ほどの届出があったという。党には現預金が約2300万円あるとした上で債権額に応じた和解案を債権者に個別提示するとしている。

12日のニュースサイト「zakⅡ」によれば、「2019年と2021年の2度にわたり不特定多数から高利で集めた約12億円超はほぼ使い切られていた」と報じ、かつて自身が代表を務めた同党から立花氏自身に無利子・無担保で貸し付けた約3億5000万円の一部を巡り、業務上横領の疑いで昨年5月に刑事告訴され受理されている。

2023年秋から2024年初頭にかけて立花氏は資金繰りに余裕があるように見せていた。自身のYouTube動画やX（旧Twitter）投稿で、「ビッグスポンサー」の存在をアピールし、2023年11月のYouTube動画では、東京都知事選に100人の候補者を擁立する「チューナーレステレビ党」構想をぶち上げ、話が進んでいると豪語していた。

また、実際に「今日2000万円を年利5%で借りた」と借用書のコピーまで公開し、スポンサーは「実業家から政治家になりたいという意向がある」人物で、立花氏は「2年後の参議院選挙で国会議員にしてみせる。僕の力で、僕の戦略で」と豪語。100人でテレビの政見放送やポスター掲示板を「選挙ジャック」する構想を華々しく語っていた。

立花氏は、「改めまして、この度は大変なご迷惑をお掛けしたことを心よりおわび申し上げます」と謝罪。つづけて「まだまだNHKとの戦いは終わりを迎えたわけではございません。立花孝志をはじめ党関係者は、NHKのスクランブル化実現のために出来る限りの活動を続けてまいります」と活動継続に意欲を示した。

これにより、2024年11月の兵庫県知事選を巡る名誉毀損訴訟2件が長期間中断する可能性が出ているという。同訴訟の原告代理人を務める石森雄一郎弁護士は、「破産手続きが終わるまで、2件とも（審理が）１年以上ストップする可能性がある」と困惑を隠せない様子をうかがわせた。

立花氏は2024年11月、兵庫県知事選に斎藤元彦知事を応援する目的で立候補し、「2馬力選挙」を展開。兵庫県の内部告発文書問題にからみ翌12月、立花氏は大阪府の泉大津市長選に立候補した際の演説で、元兵庫県議の竹内英明さん(2025年1月自死)について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。竹内さんの自死翌日にも「昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました」「明日逮捕される予定だったそうです」といった虚偽の情報を自身のSNSに投稿するなどして、竹内さんの名誉を毀損。同年6月、竹内さんの妻は立花氏を告訴し、同年11月に名誉毀損容疑で逮捕された。

竹内氏の妻は8月に会見を開き、「夫は、立花氏から（文書問題の）『黒幕』と名指しされて、人々の憎悪の対象にされ、絶望して命を絶った」と訴えていた。

また、知事選期間中の街頭演説での発言が名誉毀損に当たるとして、兵庫県議の丸尾牧、奥谷謙一両氏がそれぞれ提訴。丸尾県議の訴訟では今年１月、神戸地裁尼崎支部が「デマを用いてでも世論を誘導する意図があった」と認定し、立花氏に330万円の支払いを命じたが、これに立花氏は控訴している。

過激なパフォーマンスや頻繁な党名変更で常に世間の注目を集め続ける立花氏だが、次から次へと悪事も働く。結局のところ「一体、何がしたいのか」と、疑問を抱く国民は多いはずである。