78歳・千昌夫、妻＆長女家族との集合ショットに反響「映画のワンショットみたい」「素敵です」
歌手の千昌夫（78）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻、孫、長女夫婦との“顔出し”ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】まるで“映画のワンシーン” 78歳・千昌夫が公開した妻＆長女家族との集合ショット
投稿では「長女ナターシャ夫婦孫娘 女房」とつづられ、「#家族写真 #娘夫婦 #女房 #千昌夫」と家族愛を感じるハッシュタグを添えて、全員が笑顔を見せた家族集合ショットを公開した。
ビーチをバックに、千夫妻の間に長女・ナターシャさん家族が立ち多幸感あふれる姿を披露。千はダンディなジャケットスタイルにサングラスを合わせ、78歳とは思えない若々しいオーラを放っている。
この投稿に、コメント欄には「素敵です」「映画のワンショットみたい」「幸せそう」などのコメントが寄せられていた。
【写真】まるで“映画のワンシーン” 78歳・千昌夫が公開した妻＆長女家族との集合ショット
投稿では「長女ナターシャ夫婦孫娘 女房」とつづられ、「#家族写真 #娘夫婦 #女房 #千昌夫」と家族愛を感じるハッシュタグを添えて、全員が笑顔を見せた家族集合ショットを公開した。
ビーチをバックに、千夫妻の間に長女・ナターシャさん家族が立ち多幸感あふれる姿を披露。千はダンディなジャケットスタイルにサングラスを合わせ、78歳とは思えない若々しいオーラを放っている。
この投稿に、コメント欄には「素敵です」「映画のワンショットみたい」「幸せそう」などのコメントが寄せられていた。