千昌夫　※2011年撮影 （C）ORICON NewS inc.

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　歌手の千昌夫（78）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻、孫、長女夫婦との“顔出し”ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】まるで“映画のワンシーン”　78歳・千昌夫が公開した妻＆長女家族との集合ショット

　投稿では「長女ナターシャ夫婦孫娘　女房」とつづられ、「#家族写真 #娘夫婦 #女房 #千昌夫」と家族愛を感じるハッシュタグを添えて、全員が笑顔を見せた家族集合ショットを公開した。

　ビーチをバックに、千夫妻の間に長女・ナターシャさん家族が立ち多幸感あふれる姿を披露。千はダンディなジャケットスタイルにサングラスを合わせ、78歳とは思えない若々しいオーラを放っている。

　この投稿に、コメント欄には「素敵です」「映画のワンショットみたい」「幸せそう」などのコメントが寄せられていた。