亀梨和也（40）がNHKスペシャル時代劇「銭形平次」（総合テレビで今夏、BS8Kで3月23日午後5時から放送）で主演することが14日、分かった。

東映とのタッグで制作するリブート作で、同局は「スタイリッシュでアクティブ、そしてポップな“令和の平次”が“爆誕”します！」としている。

今回は、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至った、ある大事件を描く。混迷する令和の今、飽くことなく真実を追い求め、正義を遂行せんとする希代のヒーロー「銭形平次」を、新しい切り口で届ける。

亀梨はNHK土曜ドラマ「正義の天秤」以来の同局作品主演となる。コメントも寄せ「子供の頃、テレビで見ていた作品にまさか自分が出演させていただける日が来るとは思ってもいませんでした。そうそうたる大先輩方が演じられてきた『銭形平次』。最初にお話をいただいた時は、うれしさと同時に大きなプレッシャーも感じました」と振り返った。

撮影では京都を訪れたといい「スタッフの皆さんが『銭形平次』という作品を大切に守り続けてきた思いに触れ、その熱意に支えていただきながら撮影に臨むことができました。この作品に関わることができたことを、心より光栄に思います。長く愛されてきた伝統を大切に受け継ぎながら、令和の時代ならではの新しい銭形平次を皆さんにお届けできたらうれしいです。ぜひ楽しみにしていてください」とつづった。