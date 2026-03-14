「あっぶね」クラクション無視し逆走車が強行突破　高齢男性か　「かなり怖かった」夜道を曲がったところにも逆走車

山梨・中央市で突然、逆走車が向かってくる瞬間がカメラに捉えられた。遭遇したドライバーは、交差点を曲がった先で対向車線から逆走車が現れたと語っている。一方、愛知・常滑市でも逆走車が出現した。

突然現われた“逆走車”に驚愕

山梨・中央市で2日、道路を走っていたドライバーが「あっぶね」と声をあげて驚く様子が捉えられていた。一体、何を目にしていたのか。

目撃者が交差点で信号待ちをしていると、1台の白い軽自動車が左折してきた。ところが、曲がった先は対向車線だ。逆走状態でこちらに向かってきた。

遭遇した目撃者は、「周りの車がクラクションを鳴らしていたので、逆走していることに気がついていたと思います」と語っている。

その後、白い車は目撃者の車の横を強引に通り抜けていった。目撃者によると、運転していたのは70代くらいの男性だったという。

目撃者は、「何が起こるのかわからないので、運転には十分に注意したいです」とコメントしている。

夜の交差点で迫る逆走車

一方、愛知・常滑市で2月20日、こちらでも逆走車がカメラに捉えられていた。

目撃者が車で夜の交差点を左折すると、そこにいたのは“逆側”の信号の前で減速する逆走車だった。

目撃者は、「（交差点を）曲がった瞬間に車がいた。一瞬自分が間違ってるのかなって」と話している。また、運転していたのは60代くらいの男性だという。

当時の状況を振り返り、目撃者は、「夜間というのもあってヘッドライトが結構まぶしかったので、距離が近いというのを感じました。かなり怖かったです、本当に」と明かしている。

（「イット！」 3月6日放送より）