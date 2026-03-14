乃木坂46の川桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）のポストカードに使用される、透明感あふれる氷上のスケート姿ショットが14日、解禁された。

写真集のパネル展がTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージと、丸善ラゾーナ川崎店で開催されると発表され、開催店舗の名前にちなんで「かわさき×さくら展」と銘打たれた。期間中にTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージと丸善ラゾーナ川崎店で同写真集を購入すると、ポストカードが付いてくるという。

ポストカードに使用された写真は、幼少期からスケートを続けてきた川が通っていた、新横浜のスケート場で撮り下ろされたカット。フィギュアスケート歴は10年におよぶ。ポストカードは数量限定、なくなり次第終了となる。パネル展はTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージ5月10日まで、丸善ラゾーナ川崎店が5月5日まで開催される。

同写真集では撮影の時系列順にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の1つ。大人びた一面と無垢（むく）な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った1冊となっている。