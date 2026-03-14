ワンコのために新しいハウスを買ったら、サイズ違いで届いて…？ワンコが小さめのハウスに入ろうと奮闘する姿と、まさかの結末が話題に。投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破し、「最高」「面白すぎる」「めちゃくちゃ笑った」といった声が寄せられています。

【動画：犬用ハウスが『サイズ違いで届いた』結果→犬が無理やり入ろうとして…思わず吹き出す『まさかの結末』】

サイズ違いのハウスが届いたら…

TikTokアカウント「mamechan092」に投稿されたのは、豆柴の「もく」ちゃんに犬用ハウスを買ってあげた時の様子です。飼い主さんはゆとりがある大きさのハウスを注文したのですが、サイズ違いで小さいハウスが届いてしまったそう。

とりあえず部屋に置いてみたら、もくちゃんは「なんだこれ？」と興味津々に。さっそく入り口からお顔を突っ込んで、中に入ろうとしたとか。しかし肩のあたりまで入ったところで、「狭すぎて無理！」と断念…。

ワンコが無理やり中へ！

それでももくちゃんは新しいハウスに入ってみたくて仕方ないようで、周りをウロウロしたり中を覗き込んだりしていたといいます。そして飼い主さんが「もう1回入って」と声をかけながら見守っていたら、無理やりハウスの中に入っていったとか。

入り口から上半身を突っ込んでもがいているうちに、なんとか全身をハウスの中におさめることに成功したもくちゃん。しかし体勢を整えてリラックスできるような状態ではないので、「窮屈すぎるよ～っ」とばかりに中で大暴れし始めたそう。

まさかの結末に爆笑

そしてもくちゃんが暴れ続けていたら、ついにハウスがひっくり返ってしまったとか！その後は上下が逆さまになったハウスの中で、なんとかしようと必死にジタバタ…。あまりにも愉快な光景に、思わず笑ってしまいます。

最終的にもくちゃんは再びハウスごと転がって元の状態に戻し、無事に脱出できたとのこと。また飼い主さんはもくちゃんに笑わせてもらったおかげで、「ある意味サイズ違いで送られて来て良かったかも」と発送ミスをポジティブに受け止められたそうですよ。

この投稿には「笑いの神降臨」「転がってるの可愛いｗ」「ひっくり返った瞬間、涙が出る位笑っちゃいました！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「mamechan092」には、今回登場したもくちゃんはもちろん、むぎちゃんをはじめとした個性豊かな豆柴たちの日常が投稿されています。豆柴たちの可愛さをもっと堪能したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mamechan092」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。