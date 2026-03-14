フジテレビの西山喜久恵アナウンサーが１４日までに自身のＳＮＳを更新。愛娘への最後の弁当作りを終えたことを報告した。

西山アナはインスタグラムを更新し、「今日が娘の最後のお弁当でした。いつもバタバタしていて、登校時間までに作るので精一杯。幼稚園と中学高校の９年間ブロッコリーとミニトマトには助けられました。手の込んだ物は作れませんでしたが、沢山食べてくれてありがとう。これからも、元気に成長してください」とつづり、おにぎり３つに、卵焼きとブロッコリー、いちごなど彩り豊かな弁当の写真を公開。「＃お弁当卒業＃定番は生姜焼き」とハッシュタグを付けて、投稿を締めた。

この投稿には、元フジテレビでフリーの小島奈津子アナウンサーから「９年間お疲れ様でしたー成長した証、感慨深いね。。また、新しいことが始まる証でもある！ワクワクだね！」とコメントが寄せられたほか、ファンからは「こういうお弁当が一番いいですね」「これだけ作れれば立派です。素晴らしい色合いと何しろ美味しそう！素晴らしい」「結局こういうのがいちばん美味いお弁当！！おつかれさまでした」「お仕事しながら毎朝のお弁当作り尊敬します！！色あいもキレイ栄養のバランスもバッチリですね」「私も昔作ってたのが懐かしいです。」などの声が寄せられている。