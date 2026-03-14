ドミニカ共和国のエース左腕、クリストファー・サンチェス投手（２９＝フィリーズ）が１３日（日本時間１４日）の韓国との準々決勝（ローンデポ・パーク）に先発し、５回を２安打無失点、４者連続を含む８奪三振の快投を披露した。１次ラウンドＤ組初戦のニカラグア戦はまさかの２回途中３失点だったが、この日はマーリンズの捕手ラミレスとのバッテリーで本来の投球を見せつけた。

昨季１３勝をマークしてサイ・ヤング賞候補２位に上がるなど、リーグを代表する投手に急成長した左腕は、レッドソックス、フィリーズなどで活躍し、殿堂入りした同郷の英雄、ペドロ・マルティネス氏（５４）からアドバイスを受けている。大会前に「一度の登板を終えたらそれはもう過去のこと。もっと高い目標を目指すこと。最高レベルの競争に到達したいなら、次の課題に立ち向かうことが大切だ」と金言をもらったという。

ドミニカ共和国メディア「ディアリオ・リブレ」は「彼は今ではマルティネスのような伝説的選手といつでもメールや電話で連絡を取ることができる。２人は特別な関係にある」と伝えた。サンチェスも「これは１年だけの話じゃない。２年、３年でもない長期的な話なんだ。長期に渡って安定した成績を残すことが重要だ。偉大な選手になるには自分自身に厳しくしないといけない」とＷＢＣ制覇はもちろん、シーズンのキャリアハイを誓っている。