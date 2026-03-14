杉浦太陽「夢空の事が大好きなコア兄ちゃん」第5子抱っこする3男の姿公開「雰囲気似てる」「幸せ空間」と反響
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の杉浦太陽が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする3男のショットを公開した。
【写真】辻ちゃん夫「雰囲気似てる」第5子抱える3男の姿公開
杉浦は「夢空の事が大好きなコア兄ちゃん」とコメント。3男の幸空（こあ）くんが夢空ちゃんを膝に乗せて抱っこし、夢空ちゃんが幸空くんの方に笑顔を向けている写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「雰囲気似てる」「幸せ空間」「夢空ちゃんの嬉しそうな顔が可愛すぎる」「仲良しきょうだい」「素敵なお兄ちゃん」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん夫「雰囲気似てる」第5子抱える3男の姿公開
◆杉浦太陽、夢空ちゃんを抱っこする3男の姿公開
杉浦は「夢空の事が大好きなコア兄ちゃん」とコメント。3男の幸空（こあ）くんが夢空ちゃんを膝に乗せて抱っこし、夢空ちゃんが幸空くんの方に笑顔を向けている写真を公開した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「雰囲気似てる」「幸せ空間」「夢空ちゃんの嬉しそうな顔が可愛すぎる」「仲良しきょうだい」「素敵なお兄ちゃん」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】