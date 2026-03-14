女子プロゴルファーの有村智恵（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本戦観戦ショットを披露した。

「WBCの日本対台湾戦を、また今年も #ニューバランス さんからチケットを頂き、子供と一緒に観戦させて頂きました」と書き出すと、東京ドーム前での自身と愛息のショットや、場内での親子観戦ショットなどをアップ。

「現在の侍ジャパンは、現役選手も有名選手ばかりですが、コーチや監督の方々がまさに私がたくさん試合を観に行っていたりテレビ番組等でご一緒する機会が多かった世代の方ばかりで、そんな侍ジャパンの活躍を目の前で見ることができてとても嬉しかったです」と記した。

「ちょうど一年前に子供達とドジャースの開幕戦を観に行かせて頂いたのですが、１年経つと息子も『カッキーン』と言いながら打つ真似をしたり、ヒットが出ると一緒に拍手をしたりと、また違った楽しさがありました！試合も２回にいろんな方々のヒットやホームランなどがたくさん観れて、大大大興奮の１日となりました！」などと振り返り、「マイアミでの決戦はNetflixにしがみついて応援します！！！」と締めくくった。

有村は2022年1月に一般男性との結婚を発表。同年末、妊活に専念するため当面の休養を報告。24年4月には自身のSNSで第1子、2子となる双子の男児を出産したことを発表した。

有村の投稿に、フォロワーからは「生観戦羨ましいです」「侍ジャパンマイアミラウンドが楽しみです」といった反響が寄せられている。