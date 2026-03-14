辻ちゃん長女・希空、将来の“結婚願望”を明かす「やっぱ自分が家庭を作るってなった時にも…」 両親は杉浦太陽＆辻希美
タレント・杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空（のあ・18）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【質問コーナー】1年ぶりに100の質問答えてみた」と題し、マネージャーが厳選したという100個の質問に回答した。
【動画】「やっぱ自分が家庭を作るってなった時にも…」将来の“結婚願望”を明かす希空 ※11分50秒ごろ〜
「結婚したいorしたくない」の問いには、「したいに決まってるじゃないですか」と即答。
続けて、「子どもほしいorほしくない？」の質問にも「ほしいです！」と即答し、「きょうだいが5人って多いので、やっぱ自分が家庭を作るってなった時にも、まぁ3人ぐらいほしいなって思いますね」と将来像を明かした。
また「人生で一番感動したことは？」の問いには、昨年8月に誕生した杉浦家の5子で妹の夢空ちゃん（ゆめあ・0）が生まれた時のことを挙げ、「立ち会いで出産を見たので。私、今まできょうだい立ち会いしてること何回かあったんですけど、ここまではっきり記憶がある歳ではなかったので、出産の瞬間はもうむちゃくちゃ感動して号泣しましたね」とエピソードを紹介していた。
【動画】「やっぱ自分が家庭を作るってなった時にも…」将来の“結婚願望”を明かす希空 ※11分50秒ごろ〜
「結婚したいorしたくない」の問いには、「したいに決まってるじゃないですか」と即答。
続けて、「子どもほしいorほしくない？」の質問にも「ほしいです！」と即答し、「きょうだいが5人って多いので、やっぱ自分が家庭を作るってなった時にも、まぁ3人ぐらいほしいなって思いますね」と将来像を明かした。
また「人生で一番感動したことは？」の問いには、昨年8月に誕生した杉浦家の5子で妹の夢空ちゃん（ゆめあ・0）が生まれた時のことを挙げ、「立ち会いで出産を見たので。私、今まできょうだい立ち会いしてること何回かあったんですけど、ここまではっきり記憶がある歳ではなかったので、出産の瞬間はもうむちゃくちゃ感動して号泣しましたね」とエピソードを紹介していた。