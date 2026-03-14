【NASCAR】第4戦 Straight Talk Wireless 500（フェニックス・レースウェイ／日本時間3月9日）

【映像】集団パンク相次ぐ異例の光景（実際の様子）

全米人気ナンバーワンのレース、NASCAR（ナスカー）の今季第4戦がアリゾナ州エイボンデールで開催された。レース中盤、4台のマシンが連続してタイヤをバーストさせる奇怪なトラブルが発生し、ファンを驚かせることとなった。

312周で争われるレースの157周目、ノア・グラーグソンの4号車がコース外側のウォールに激突したため、イエローコーションが発出された。4号車は右フロントから白煙を出しており、これに対し、解説のジャック・アマノ氏は、「右フロントタイヤが先にいった（バーストした）のか…減速しないで壁までいっちゃった感じですね」とコメントしている。

すると今度は、ウィリアム・バイロンの24号車とコナー・ジリッシュの88号車も右フロントから白煙をあげてピットへ向かう姿が映し出された。さらに時を移さず、その数分後には、マイケル・マクドウェルの71号車も同じように右フロントタイヤが潰れて、白煙を出している。

同じ位置のタイヤトラブルが4台同時に発生

同時間帯に同じ位置のタイヤトラブルが、4台同時に発生する不思議な事象だが、4号車以外に共通するのはシボレー・カマロであること。アマノ氏は、「今回シボレー勢はいまいちスピードが出ていないので、タイヤの内圧で攻めたのかもしれない。内圧を下げると、車高も下がるしグリップも高まる。マシンがスピードアップするのは事実ですが、タイヤにも負担がかかってしまいます」と見解を述べている。

視聴者のコメント欄には、「なにこの同時多発は怖すぎ」「みんな右前」「グッドイヤーさんどうなってんの？」「あれれ？おかしいですよ」「コーションでてからw」など、予想外のハプニングに疑問を抱く意見が多く集まった。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）