俳優でミュージシャンのYU（31）が14日、都内で「YU Calender 2026.4−2027.3」発売記念イベントに出席した。

大学進学を機に台湾へ移住。そこで語学、芝居、音楽を学び、21年放送の「We Best Love永遠の1位」「We Best Love2位の反撃」の周書逸（ジュウ・シューイー）役でドラマ初主演デビューを果たし、同作の挿入歌も担当した。

野球経験者で投手だった。現在開催中のWBCの日本代表戦は全て見たという。母が台湾出身で、自身も縁がある。それでも「今年の日本代表チームは推しが多すぎ」とし「ここで打ったら漫画じゃん、のシーンで打って毎試合ワクワクです。日本を応援している」とした。

一推しだというダルビッシュ有投手は出場していないが、「宮崎キャンプにアドバイザーとして入ったり、試合が始まったらベンチにユニホームが飾られていてほっこりした」という。

注目の選手には周東佑京外野手（30＝ソフトバンク）を挙げた。「周東選手が出ると絶対に点が入るような気がするし、何かが起こるような気がする」と期待感を明かした。