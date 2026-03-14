「甲状腺の病気の心配が」人気芸人、「首が太くなりすぎ」な相方の写真に心配の声「まずは病院？」「ほぼ親指」
お笑いコンビ・ザ・マミィの林田洋平さんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の写真を公開し、心配の声が寄せられました。
【写真】「首が太くなりすぎ」な相方
コメントでは「ほぼ親指」「逆に首を細くするの止めて顔をデカくするってのはどうでしょうか」などの声のほか、「YouTubeにするにしてもなんで太くなってんだ？？ まずは病院？？」「首が太くなるってどっか腫れてて怖い病気になってるとかでなければ良いが…」「真面目な話、気胸とかではないですか？」「甲状腺の病気の心配があります！」と心配の声も多く寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】「首が太くなりすぎ」な相方
「なんで太くなってんだ？？」林田さんは「【急募】 酒井の首が太くなりすぎて困っています。どなたか酒井の首を細くできるエステ等をご存知ないでしょうか」とつづり、1枚の写真を投稿。相方の酒井貴士さんのソロショットですが、首が顔の横幅と同じかそれ以上に太くなっています。「可能であれば5月の単独までに細くしたいです。このままではウケが減ってしまいます」ともあり、心なしか写真の酒井さんも困っているように見えますね。
「日に日に首が太くなってる気がする」2025年11月4日には酒井さんが自身のXで「日に日に首が太くなってる気がする」と写真とともに投稿。ファンからは「親指に顔がついてる」「一度病院で診てもらっては…」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)