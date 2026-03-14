フルハイブリッドの廉価なベーシックグレードを新設定

ホンダのタイ法人、ホンダオートモービルタイランドは2026年2月17日、「シビック」に新グレードを設定し、ハイブリッドパワートレイン「e：HEV（イーエイチイーブイ）」モデルのラインナップを強化しました。

シビックは1972年、世界に先駆け公害対策を施した「CVCC」エンジンを搭載してデビューしました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダのミドルクラス“4ドアセダン”「シビック e：HEV」です！ 画像で見る（30枚以上）

発売直後から世界的な支持を集め、2022年には世界累計販売2700万台を達成するなど、ホンダを代表するグローバルモデルとなっています。

現行型は、2021年に登場した11代目です。

低重心・水平基調でシンプルかつ上質な内外装に加え、先進運転支援機能「Honda SENSING（ホンダセンシング）」、新世代コネクティッド機能「Honda CONNECT（ホンダコネクト）」を採用するなど、多くの面で進化を遂げました。

生産は世界の8工場でおこなわれ、130を超える国と地域で販売。年間の販売台数は45万台（2023年時点）に達するといいます。

パワートレインは、1.5リッター直列4気筒VTECターボエンジンに加え、2リッターエンジンと組み合わせたスポーティな2モーターフルハイブリッドのe：HEVを新採用しました。

このほか2リッターターボエンジン搭載の高性能モデル「タイプR」もラインナップします。

日本仕様は5ドアハッチバックのみの設定ですが、グローバルでは4ドアセダンも用意しています。

タイで販売されているのは、この4ドアセダンモデルです（タイプRを除く）。

タイ仕様のボディサイズは、全長4681mm×全幅1802mm×全高1415mm、ホイールベース2734mm。全車がe：HEVを搭載し、ガソリン車のラインナップはありません。

今回、ベーシックなグレード「e：HEV EL」が新設定されました。価格は94万9000タイバーツ（約473万円・2026年3月上旬現在、以下同）です。

このほかのラインナップは、「e：HEV EL＋」（109万9000バーツ・約548万円）、「e：HEV RS」（123万9000バーツ・約618万円）で、これらに比べ廉価な設定としました。

タイ仕様では、全グレードにモノクロームシルバーとブラックのHマークロゴを配し、スポーティかつ高級感のある雰囲気としています。