Image: yi gadget by Komorebi Mall

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

クライアントからの急な修正依頼。あるいは、クリエイティブなアイデアがふと降りてきた瞬間。

そんなときに限って、Apple Pencilの充電がゼロだったときの喪失感。1度は経験があるのではないでしょうか？iPadの側面に付けておいたはずなのに、なぜか充電されていない。

iPad自体のバッテリーも残りわずかで、ペンに給電するのもためらってしまう。そんな創作意欲を削ぐ状況を取り除いてくれるアイテム「yi-G Pencil」が登場しました。

iPadで充電するスタイル、実は地味に不便

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Apple PencilをiPadで充電するしくみは、一見シンプルで合理的です。でも使い込んでいくと、ちょっとしたジレンマに気づきます。

たとえば外出先のカフェ。iPadのバッテリーが30％を切ったとき、ペンを充電するか、作業時間を確保するか、けっこう悩みませんか？ さらに保護ケースをつけていると、充電のたびにケースを外す手間が発生。作業の集中力がじわじわ削がれていく感覚、なかなか侮れません。

「yi-G Pencil」という選択肢

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そんな日々の小さな摩擦をまとめて引き受けてくれるのが、独立型充電スタンド「yi-G Pencil」です。

特長は大きく3つ。

1：iPadのバッテリーを使わない

PCやACアダプタから直接給電する独立型。iPadのバッテリーは一切消費しません。たとえば、iPadで資料や参考動画を流しながら、ペンはスタンドで充電。「バッテリーの取り合い」から解放されて、作業がスムーズに進みます。在宅ワーク中のデスクに置いておけば、ちょっとした休憩のたびに自然とペンを戻す習慣がつくのもいいところ。

2：短い休憩時間でもしっかりチャージ

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高速充電に対応しており、約10分あれば最大80％まで回復します。（※自社テストによるApple Pencil 第2世代での実測値。環境により異なります） コーヒーを淹れて戻ってきたら、もうペンが使える状態。急な修正依頼にもすぐ対応できる安心感があります。打ち合わせの合間、ランチ休憩中--ちょっとした隙間時間が「充電タイム」に変わるイメージです。

3：充電忘れ・紛失の心配が減る

ペンの「定位置」ができることで、充電忘れや行方不明になるリスクが下がります。作業が終わったらスタンドに戻す。このシンプルな習慣だけで、「あれ、充電してたっけ？」という余計な心配が減ります。

地味にうれしい、バッテリーへの配慮

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内蔵チップが充電容量85％に達すると、自動で低速充電に切り替わります。過充電を防ぎ、Apple Pencilのバッテリーへの負荷を抑える設計です（※第2世代モデルに対する平均数値及び理論値による参考数値）。高価なApple Pencilを長く使いたい人にとって、こうした細やかな設計はありがたいですよね。

「yi-G Pencil」があると、充電という作業がバックグラウンドで完了します。バッテリー残量を気にしたり、充電し忘れに焦ったりする時間がなくなる。そのぶん、アイデアが浮かんだ瞬間にすぐペンを手に取れるようになります。

創作を妨げるのは、大きな壁よりも、こうした小さなロスの積み重ねなのかもしれません。気になった方は、プロジェクトページで詳細な仕様（Pro用 / 第2世代用の選択など）をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya