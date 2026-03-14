準々決勝の相手をチェック…マイアミで観戦

準々決勝の相手が決まる瞬間を現地で見届けていた。野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が11日（日本時間12日）にインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドD組のドミニカ共和国-ベネズエラ戦を現地観戦したことを報告した。

吉田は自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。「Miami」とテキストを添え、両国の選手が整列しているセレモニーの様子を投稿。バックネット後方からローンデポ・パークの雰囲気を収めた1枚で、現地の熱気が伝わる1枚だった。侍ジャパンは、この試合の敗者と14日（同15日）の準々決勝で対戦することが決まっていたこともあり、吉田は対戦相手の研究も兼ねて、この一戦を観戦していたとみられる。

侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝で突破。10日のチェコ戦終了後、すぐに東京ドームから羽田空港へ向かい、チャーター機で米国へ移動した。ナインがマイアミに到着したのは、現地時間11日の午前3時46分頃。移動の疲れもある中、同日のナイターで行われた同戦を現地でチェックしたと思われる。

準備に抜かりのない吉田にファンは感心。SNSには「雰囲気掴むのも大切だよね」「さすが 見に行かれてたんですね 誰か見に行かれると思っていました」「時差ボケ対策うまく行ったのかな」「正尚さん発見」「おぉ〜 他国の試合を観戦」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）