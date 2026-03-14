「衝撃的なミス」「悲惨」４か月ぶり出場の日本代表守護神が３分で“痛恨失策”→悪夢の４失点…現地メディアが辛辣批判「一体何が起こったのか」

「衝撃的なミス」「悲惨」４か月ぶり出場の日本代表守護神が３分で“痛恨失策”→悪夢の４失点…現地メディアが辛辣批判「一体何が起こったのか」