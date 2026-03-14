「衝撃的なミス」「悲惨」４か月ぶり出場の日本代表守護神が３分で“痛恨失策”→悪夢の４失点…現地メディアが辛辣批判「一体何が起こったのか」
ほろ苦い復帰戦となってしまった。
現地３月13日に開催されたセリエAのセリエA第29節で、鈴木彩艶が所属するパルマは敵地でトリノと対戦。１−４で完敗を喫した。
11月８日のミラン戦で左手を骨折し、２月末に戦線に復帰した鈴木は、２試合の「出番なし」を経て、この一戦でようやく先発に復帰。約４か月ぶりにピッチに立つ。
だが、やはり試合勘が鈍っていたのか。開始３分、それほど威力のなかった正面のシュートを防げず、股を抜かれていきなり失点。その後もミドルシュートを叩き込まれるなど、４点を許した。
現地メディアは辛辣だ。イタリアの大手紙『Corriere dello Sport』は、「スズキの衝撃的なミス。ボールが股下を抜けた」「トリノのストライカーが日本人GKの致命的なミスから先制点を挙げた。一体何が起こったのか」と報じた。
また、『SPORT.VIRGILIO』は「スズキは悲惨」と綴り、「試合開始直後はGKが主役だった。スズキが早々にミスを犯し、シメオネがボールを股下に通してトリノに先制点をもたらした」と報じた。
採点はチーム最低の4.5点で、「復帰後のミス。彼に代わって十分な活躍を見せていたコルビの除外について疑問」と指摘している。
日本代表GKが不在の間、好守を連発してブレイクしたエドアルド・コルビを継続起用しなかったカルロス・クエスタ監督の判断に、苦言を呈した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が復帰戦でまさかの失点
現地３月13日に開催されたセリエAのセリエA第29節で、鈴木彩艶が所属するパルマは敵地でトリノと対戦。１−４で完敗を喫した。
11月８日のミラン戦で左手を骨折し、２月末に戦線に復帰した鈴木は、２試合の「出番なし」を経て、この一戦でようやく先発に復帰。約４か月ぶりにピッチに立つ。
だが、やはり試合勘が鈍っていたのか。開始３分、それほど威力のなかった正面のシュートを防げず、股を抜かれていきなり失点。その後もミドルシュートを叩き込まれるなど、４点を許した。
現地メディアは辛辣だ。イタリアの大手紙『Corriere dello Sport』は、「スズキの衝撃的なミス。ボールが股下を抜けた」「トリノのストライカーが日本人GKの致命的なミスから先制点を挙げた。一体何が起こったのか」と報じた。
採点はチーム最低の4.5点で、「復帰後のミス。彼に代わって十分な活躍を見せていたコルビの除外について疑問」と指摘している。
日本代表GKが不在の間、好守を連発してブレイクしたエドアルド・コルビを継続起用しなかったカルロス・クエスタ監督の判断に、苦言を呈した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が復帰戦でまさかの失点