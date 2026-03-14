「残酷極まりない」「経験し得る最悪の事態」トッテナムOBの元韓国監督が“17分でGK交代”を糾弾！HTまで待つべきだった？
極めて異例の交代劇を巡り、様々な意見がある。
トッテナムは現地３月10日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−５で手痛い黒星を喫した。
この一戦でアントニーン・キンスキーがCLデビューを果たした。しかし、22歳のチェコ代表GKは開始６分で足を滑らせ、相手の先制点のきっかけを作ると、１点を追加されて迎えた15分にもキックミスで失点に関与。そして、わずか17分でベンチに下げられ、正GKのグリエルモ・ヴィカーリオとの交代を余儀なくされた。
イゴール・トゥードル監督の決断に賛否両論が渦巻くなか、トッテナムOBで2024年２月まで韓国代表の監督を務めていたユルゲン・クリンスマン氏が、米メディア『ESPN』がこの話題に言及。トゥードル監督に疑問を投げかけた。
「彼にキンスキーを起用する決断、17分という早い段階で交代させた件を振り返ってもらえば、彼はその一連の状況を再考するだろう。明らかに、あの選手にとっては致命的な出来事だ。ゴールキーパーが経験し得る最悪の事態だ。私の息子がゴールキーパーなので、気持ちが分かる。息子には決してそんな瞬間が訪れないよう願っている。
満員のマドリードの観客の前で、２回の判断ミスがあったから17分で交代させられるなんて、残酷極まりない。もちろん、倒れても立ち上がり、またプレーを続けるものだが、彼のような若い選手にとっては、とてつもない衝撃だった」
61歳のドイツ代表のレジェンドはさらに、「トゥードルはキンスキーを冷たい水の中に放り込んだ。その瞬間、水は冷たすぎた」と主張。前半終了まで待つべきではなかったのかと訴えた。
「議論すべきもう１つの点は、どう対応するか、つまりハーフタイムまで引き延ばすかだ。そうすれば、彼と話し合い、その時点で彼を交代させ、ヴィカーリオを投入することを説明できたかもしれない。トゥードルは17分で交代を決断したが、若手にとっては、それは過酷な処罰だ」
キンスキーは昨冬に母国チェコのスラビア・プラハから加入し、昨季はプレミアリーグ６試合でゴールを守った。今季はまだ同リーグでの出番はないなか、リベンジの機会は訪れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トッテナムGKがミス連発。失点後にはうつ伏せになり、手で顔を覆う姿も…
トッテナムは現地３月10日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−５で手痛い黒星を喫した。
この一戦でアントニーン・キンスキーがCLデビューを果たした。しかし、22歳のチェコ代表GKは開始６分で足を滑らせ、相手の先制点のきっかけを作ると、１点を追加されて迎えた15分にもキックミスで失点に関与。そして、わずか17分でベンチに下げられ、正GKのグリエルモ・ヴィカーリオとの交代を余儀なくされた。
イゴール・トゥードル監督の決断に賛否両論が渦巻くなか、トッテナムOBで2024年２月まで韓国代表の監督を務めていたユルゲン・クリンスマン氏が、米メディア『ESPN』がこの話題に言及。トゥードル監督に疑問を投げかけた。
満員のマドリードの観客の前で、２回の判断ミスがあったから17分で交代させられるなんて、残酷極まりない。もちろん、倒れても立ち上がり、またプレーを続けるものだが、彼のような若い選手にとっては、とてつもない衝撃だった」
61歳のドイツ代表のレジェンドはさらに、「トゥードルはキンスキーを冷たい水の中に放り込んだ。その瞬間、水は冷たすぎた」と主張。前半終了まで待つべきではなかったのかと訴えた。
「議論すべきもう１つの点は、どう対応するか、つまりハーフタイムまで引き延ばすかだ。そうすれば、彼と話し合い、その時点で彼を交代させ、ヴィカーリオを投入することを説明できたかもしれない。トゥードルは17分で交代を決断したが、若手にとっては、それは過酷な処罰だ」
キンスキーは昨冬に母国チェコのスラビア・プラハから加入し、昨季はプレミアリーグ６試合でゴールを守った。今季はまだ同リーグでの出番はないなか、リベンジの機会は訪れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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