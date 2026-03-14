【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１３日、米フロリダ、テキサス両州で準々決勝２試合が行われ、１次ラウンドＤ組１位のドミニカ共和国がＣ組２位の韓国を１０―０の七回コールドで制した。

優勝した２０１３年大会以来、３大会ぶりの４強。Ｂ組２位の米国はＡ組１位のカナダと対戦。Ｃ組１位の日本は同日、試合会場で全体練習を行った。１４日（日本時間１５日）にＤ組２位のベネズエラと対戦する。

ドミニカ共和国１０―０韓国

ドミニカ共和国がコールド勝ち。二回、カミネロの適時二塁打などで３点を先取し、主導権を握った。韓国は投打で精彩を欠いた。

意気込みも空回り

韓国の柳志荽（リュジヒョン）監督は試合前、「韓国人の精神力を信じている。私たちは困難を乗り越えるのが本当に得意だ」と意気込んでいたが、現実は甘くなかった。かつて米ドジャースなどで活躍し、大リーグ通算７８勝を挙げた先発左腕の柳賢振（リュヒョンジン）が打ち込まれて二回途中で降板。マウンドを降りるベテランの表情には悔しさがにじんでいた。（マイアミ 岡花拓也）