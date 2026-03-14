お笑いコンビ「タカアンドトシ」のトシ（49）が、11日放送のHBC北海道放送「ジンギス談」（水曜後11・56）に出演。カラオケ店で会った超人気歌手との思い出を披露した。

先週に引き続き、この日はお笑いコンビ「ガレッジセール」がゲスト出演。「ブレーク時期を支えてくれた曲」をテーマにトークした。

トシの思い出ソングは「米米CLUB」の「浪漫飛行」。若手の頃、「次長課長」の河本準一にカラオケに誘われることが多く、「浪漫飛行」は持ち歌のように歌っていたという。

ある時、河本に三軒茶屋のカラオケ店に呼ばれて行くと、「そしたら、そこに平井堅さんもいて」とサプライズな出来事を回想。「めちゃめちゃ、自分の曲を歌ってくれるんですよ。めちゃめちゃウマいんです」と驚いたエピソードを回想した。

平井の歌声に思わず聞き惚れていたが、「うま〜ってなっている時に、河本さんがまたこれ入れるんです」と、知らぬ間に河本が「浪漫飛行」を勝手に選曲していた。

トシは平井の後に歌わされる羽目に…。「ちょっと、今じゃねえだろ」と河本をツッコんだ話で盛り上がっていた。