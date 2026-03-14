◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)

MLB屈指のメジャーリーガーが顔をそろえるドミニカ共和国が準々決勝で韓国と対戦。この日も打線がつながり10得点で7回コールド勝ちをしました。

試合が動いたのは2回裏、ドミニカ共和国の攻撃。先頭打者のブラディミール・ゲレーロJr.選手(※所属ブルージェイズ)が四球で出塁すると1死となった後、ジュニア・カミネロ選手(レイズ)がレフトへの2塁打で、一塁ランナーのゲレーロJr.選手が激走。本塁へ気迫のヘッドスライディングで先制します。その後、送球間にカミネロ選手は3塁へ進塁。フリオ・ロドリゲス選手(マリナーズ)のショートゴロの間に生還します。さらにドミニカ共和国打線はつながり四球とヒットで2死1、2塁とチャンスをつくるとフェルナンド・タティスJr.選手(パドレス)がライトへヒットを放ち、これでこの回3点目となりました。

ドミニカ共和国の強力打線は、3回にも韓国投手陣に襲いかかります。先頭のフアン・ソト選手(メッツ)がセンターへのヒットで出塁すると、続くゲレーロJr.選手がセンター方向への2塁打を放ちます。この打球に1塁ランナーのソト選手が激走。一気に本塁へ突入しクロスプレーとなりますが、タッチをかいくぐり生還します。そして後続のマニー・マチャド選手(パドレス)がレフトへのヒットで3塁へ進塁していたゲレーロJr.選手を本塁へかえし、この回2点目で5-0とします。さらにヒットと四球などで2死満塁としたドミニカ共和国打線。そこからタティスJr.選手と、ケテル・マルテ選手(ダイヤモンドバックス)がそれぞれ四球を選び、押し出しで2点を追加、7-0としました。

一方、ドミニカ共和国の投手陣も躍動。先発のクリストファー・サンチェス投手(フィリーズ)が5回2安打無失点、8奪三振と好投。6回、7回と中日のアブレウ投手が救援し、韓国に得点を与えません。

すると7-0とリードした7回裏に2死1、3塁からオースティン・ウェルズ選手(ヤンキース)がストレートを完璧にとらえライトスタンドへの3ラン。これで10-0としコールド勝ちとなりました。