「３会場でテキパキ」「ホンマ画期的」ＪＲＡアプリなどで「中央競馬全レース中継」無料配信スタートにネット歓喜

「グリーンチャンネル」がＸ（旧ツイッター）でトレンド入りするなど、ＪＲＡが新たに始めたサービスに、ＳＮＳ上では歓喜の声が上がっている。

ＪＲＡは３月１４日から、グリーンチャンネルで放送している「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を開始。電話・インターネット発売５０周年の節目に合わせてのもので、新設されたグリーンチャンネルＷｅｂ「無料版」、ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネル、そしてＪＲＡアプリの３つのプラットフォームで配信される。

午前９時の番組開始まもなく、ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルでは、リアルタイムの視聴者数が１万人を超え、９時４５分の中京１Ｒ開始時には２万５０００人をオーバー。今後さらに視聴者数は伸びると思われる。

ＳＮＳ上でも無料配信に対するコメントが続出。「これは、快適すぎる…」「３会場でテキパキと、すごいわね」「ＪＲＡアプリでグリーンチャンネル見れるのホンマ画期的やな！！ありがてぇ！」「ＹｏｕＴｕｂｅでグリーンチャンネル観れるの最高」「おー！ちゃんとグリーンチャンネル無料で見られてる！凄い！！」「これ売上めっちゃ増える気がする」「ＪＲＡのサービスが拡充されて競馬ファンも増えそうだね」「無料で見れて助かる」「ＹｏｕＴｕｂｅで見れるの良すぎる」などのコメントが寄せられている。