電子レンジ×材料3つで市販品超え 簡単プリンレシピが大評判「簡単なのに濃厚でとっても美味しかったです」
「材料3つで市販品を超えたプリンレシピ」がTikTokに投稿され、動画再生125万回以上、5万1000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（13日午後7時時点）。
【写真一覧】市販品を超える「カラメルなしでも美味しい素朴なプリン」の作り方
投稿したのは、親子で楽しむ簡単おやつ作りを発信している、とっちさん（@tocchi_recipe）。動画では「材料3つだけなのに市販品を超えた」と手軽にできる点をアピールし、「娘はプリン星人」とプリン大好きな娘のために電子レンジだけで作れるように一工夫した簡単レシピを考案した。
鍋を使わず「カラメルなしでも美味しい素朴なプリン」の作り方は以下の通り。
【材料】（大きめのカップ1個分）
卵（Mサイズ） 1個、牛乳 130ミリリットル、きび砂糖 25グラム
【作り方】
1：卵・砂糖を混ぜる
2：牛乳を加えて混ぜる
3：カップにこしながら入れる
4：ラップをして、水を張った容器に入れて600wのレンジで6分〜6分半加熱
5：粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やして完成
電子レンジで加熱する際の目安は、動画にある「表面が少し揺れるけど完全に水っぽくないくらい」がベストとのこと。
とっちさんのインスタグラムによると、「ポイント」として、「小さい子にあげるときは全部じゃなくて、1／3〜1／2ぐらいの量をあげてね」とアドバイスしている。
また「型の大きさによって加熱時間が変わるので調節してください。レンジによっては同じ600wで6分でも熱が入りすぎて『す』ができてしまうようです。心配な方は、3分・4分の短時間からちょっとずつ調整することをおすすめします」と説明していた。
最後に「容器にお湯をはってもオッケーだけど、お湯を用意するのも大変かな、って思って今回は水から蒸したよ。レンジじゃなくて、蒸し器やせいろでもできるからお好きな型で作ってみてね」と呼びかけている。
この投稿にユーザーは「同じような容器でやったのですが中身が分離みたいになって大失敗してしまいました。どうすればうまくいきますか？あと、もう少しとろとろにするにはどうすれば良いですか教えていただけると幸いです」と質問が寄せられていた。
とっちさんは「湯せんのような形で水を張った容器につけたままチンしていますよね？ その場合、レンジのパワーが強いかもしれないので4〜5分の短時間からレンチンしてもらうといいかもしれません。プリンのとろとろ具合については、こちらはお好みなので動画以上にとろとろにするには少し配合を変えないと難しいです」と返答している。
また「きび砂糖ない場合はどうしたらいいですか？」との声には、「上白糖やグラニュー糖でもOKです。甘みの感じ方が異なるのでお好みで調整してください」と返答した。
ほかにも「早速今作ってます！楽しみ」「めっちゃ簡単！作ってみます」「簡単なのに濃厚でとっても美味しかったです」「美味しそう」などの絶賛の声も集まっていた。
【写真一覧】市販品を超える「カラメルなしでも美味しい素朴なプリン」の作り方
投稿したのは、親子で楽しむ簡単おやつ作りを発信している、とっちさん（@tocchi_recipe）。動画では「材料3つだけなのに市販品を超えた」と手軽にできる点をアピールし、「娘はプリン星人」とプリン大好きな娘のために電子レンジだけで作れるように一工夫した簡単レシピを考案した。
【材料】（大きめのカップ1個分）
卵（Mサイズ） 1個、牛乳 130ミリリットル、きび砂糖 25グラム
【作り方】
1：卵・砂糖を混ぜる
2：牛乳を加えて混ぜる
3：カップにこしながら入れる
4：ラップをして、水を張った容器に入れて600wのレンジで6分〜6分半加熱
5：粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やして完成
電子レンジで加熱する際の目安は、動画にある「表面が少し揺れるけど完全に水っぽくないくらい」がベストとのこと。
とっちさんのインスタグラムによると、「ポイント」として、「小さい子にあげるときは全部じゃなくて、1／3〜1／2ぐらいの量をあげてね」とアドバイスしている。
また「型の大きさによって加熱時間が変わるので調節してください。レンジによっては同じ600wで6分でも熱が入りすぎて『す』ができてしまうようです。心配な方は、3分・4分の短時間からちょっとずつ調整することをおすすめします」と説明していた。
最後に「容器にお湯をはってもオッケーだけど、お湯を用意するのも大変かな、って思って今回は水から蒸したよ。レンジじゃなくて、蒸し器やせいろでもできるからお好きな型で作ってみてね」と呼びかけている。
この投稿にユーザーは「同じような容器でやったのですが中身が分離みたいになって大失敗してしまいました。どうすればうまくいきますか？あと、もう少しとろとろにするにはどうすれば良いですか教えていただけると幸いです」と質問が寄せられていた。
とっちさんは「湯せんのような形で水を張った容器につけたままチンしていますよね？ その場合、レンジのパワーが強いかもしれないので4〜5分の短時間からレンチンしてもらうといいかもしれません。プリンのとろとろ具合については、こちらはお好みなので動画以上にとろとろにするには少し配合を変えないと難しいです」と返答している。
また「きび砂糖ない場合はどうしたらいいですか？」との声には、「上白糖やグラニュー糖でもOKです。甘みの感じ方が異なるのでお好みで調整してください」と返答した。
ほかにも「早速今作ってます！楽しみ」「めっちゃ簡単！作ってみます」「簡単なのに濃厚でとっても美味しかったです」「美味しそう」などの絶賛の声も集まっていた。