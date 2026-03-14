「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表１０−０韓国代表」（１３日、マイアミ）

ドミニカが韓国をコールド勝ちで圧倒し、一番乗りで準決勝進出を決めた。

二回１死一塁でカミネロが左線へ二塁打を放つと、一走のゲレーロが一気に三塁を回った。送球の方が先に本塁へたどり着いたが、少しそれるのを見てミットを交わすようにダイブ。タッチをさせず、先制点をもぎ取った。

さらに、三回無死一塁ではゲレーロが右中間への二塁打。ソトが一塁から激走し、左手は捕手のタッチを交わし、右手で追加点のホームを触った。ソトはグラウンドインタビューで「準備してきたことをやっただけ。自然にあの動きが出た」と回顧した。この回は一挙４点のビッグイニングで序盤に７点のリード。圧倒的な攻撃力で主導権を奪った。

投げては先発のサンチェスが５回２安打無失点で８奪三振と韓国打線を寄せつけず。中継ぎ陣も反撃を許さなかった。そして七回にトドメの３ランを右翼ポール際へ打ち込んだ。ソトは試合後、「最高の瞬間」と語り、ゲレーロは「すごくいいシーンだった。フリオが猛アシストしてくれた。私自身もよかったし、このチームのためであればどんな犠牲を払ってでも貢献したい」と力を込める。「泥だらけになってファンに感動を与えられたらうれしい。ファンのみなさんどうか応援お願いします。アリガトウゴザイマス」と語った。

この日からベスト８が激突。アメリカとカナダの一戦よりも先に試合が終わり、ドミニカが第６回ＷＢＣにおいて一番乗りで準決勝進出を決めた。