優しくて清楚系な奥さん。その奥さんが、過去にひどいいじめをしていたと知ったら……？ 今回は、奥さんの過去を知ったある男性のエピソードをご紹介します。

よくあいつと結婚できましたね

「妻は清楚で女性らしくて、僕にとって自慢の妻でした。ある日、妻の地元に一緒に里帰りしたときのこと。妻の同級生だという男性と偶然会い、声をかけられました。妻が席を外したときに『よくあいつと結婚できましたね』『どんなに可愛くても、いじめで何人も不登校にした女とは結婚できないな』なんて言われて愕然としました……。

妻がいじめをしていたなんて、まったく知りませんでした。僕には優しかったし、そういうこととは無縁だと思っていたのに。あの同級生が言っていたことはすべて嘘かもしれない。もし真実だったとしても、ちゃんと反省しているなら過去のことだと思って受け入れよう。そう思っていたのですが……。

ある日、妻と一緒にテレビを観ているときに、いじめについての番組が流れていて。妻に『いじめをする人ってどう思う？』と聞いてみたんです。そしたら妻は『いじめられる側にも問題があると思う』と言っていました……。

その言葉を聞いて、妻がいじめをしていたのは事実で、反省なんてしていないのだろうと察しました。何度も話し合ったけれど、妻の本音を聞けば聞くほど妻のことが恐ろしくなり……。過去にしたいじめの件もすべて事実で、僕が想像した以上にひどいこともしていました。知らなかった一面を見て妻のことが信じられなくなり、結局離婚しました。子どもができる前だったのが幸いでした……」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 自分の配偶者が、過去にひどいいじめをしていたら怖いですよね……。どんなに優しくても、いじめをするような人間性なのだろうと思ってしまうことも。過去を反省しているならまだしも、いまだに「いじめられる側が悪い」と思っているのなら、何も変わっていないのでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。