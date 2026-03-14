Faulieu.が、4月8日にリリースするメジャー1stアルバム『MiX』より、リード曲「蒼い春」のMVを公開した。

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本楽曲は、疾走感のあるバンドサウンドにのせて、これまでの感謝とこれからの決意を歌った、メジャーデビューの幕開けにふさわしいエモーショナルな一曲。MVでは、印象的なライティングの中で演奏する4人の姿を軸に、生命の息吹を感じさせるイメージカットが差し込まれ、Faulieu.の新たな一歩とポジティブな未来を感じさせるスケール感のある映像に仕上がっている。

また、3月13日に行われたInstagramライブ内で台北公演『Faulieu. Major 1st TOUR “MiX”-PHASE02-』の詳細を発表。台北でのワンマンライブは、昨年開催された『Faulieu. One-man Tour “My name is Faulieu.”』以来、2度目の開催となる。

なお、すでに告知されている国内7都市をまわる『Faulieu. Major 1st TOUR “MiX”-PHASE01-』のチケットは現在一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）