復帰戦で4失点大敗…パルマ指揮官がGK鈴木彩艶に言及「私たちにとって非常に重要な選手」
パルマのカルロス・クエスタ監督が、約4か月ぶりに実戦復帰した日本代表GK鈴木彩艶に言及した。クラブ公式サイトが伝えている。
鈴木は昨年11月に左手を骨折し、長期離脱を余儀なくされた。リハビリを乗り越え、2月27日のセリエA第27節カリアリ戦(△1-1)、3月8日の第28節フィオレンティーナ戦(△0-0)でベンチ入りを果たすと、3月13日の第29節トリノ戦(●1-4)で復帰後初スタメン。しかし、チームは大量失点で敗れた。
クエスタ監督は試合後の会見で、鈴木の離脱中にゴールを守っていたGKエドアルド・コルビについて問われると、「彼は出場した試合で非常にポジティブな影響を与えており、とても重要な存在だった。過去にはザイオンも同様だった。私たちは常に、チームが勝つために実力に基づいて選手起用を行っている」と説明。さらに、ほろ苦い結果に終わった鈴木を次のように擁護している。
「彼が深刻な怪我をした日のことだが、ザイオンは指を骨折した状態、舟状骨骨折を抱えながら10分間プレーした。彼はチームとクラブのために全力を尽くしたんだ。私たちは彼のレベルを知っているし、これまで以上に彼を支えている。ザイオンは私たちにとって非常に重要な選手だ。今日の試合でも素晴らしいセーブをいくつか見せてくれた」
パルマは6試合ぶりの黒星を喫し、順位は12位のまま。クエスタ監督は「今は、この大きな敗北を受け止めなければならない。重い敗戦であり、望んでいたものではなかった。しっかりと分析し、成長して、次の土曜日(21日の第30節クレモネーゼ戦)に向けてより万全の準備を整える必要がある」と語った。
鈴木は昨年11月に左手を骨折し、長期離脱を余儀なくされた。リハビリを乗り越え、2月27日のセリエA第27節カリアリ戦(△1-1)、3月8日の第28節フィオレンティーナ戦(△0-0)でベンチ入りを果たすと、3月13日の第29節トリノ戦(●1-4)で復帰後初スタメン。しかし、チームは大量失点で敗れた。
「彼が深刻な怪我をした日のことだが、ザイオンは指を骨折した状態、舟状骨骨折を抱えながら10分間プレーした。彼はチームとクラブのために全力を尽くしたんだ。私たちは彼のレベルを知っているし、これまで以上に彼を支えている。ザイオンは私たちにとって非常に重要な選手だ。今日の試合でも素晴らしいセーブをいくつか見せてくれた」
パルマは6試合ぶりの黒星を喫し、順位は12位のまま。クエスタ監督は「今は、この大きな敗北を受け止めなければならない。重い敗戦であり、望んでいたものではなかった。しっかりと分析し、成長して、次の土曜日(21日の第30節クレモネーゼ戦)に向けてより万全の準備を整える必要がある」と語った。