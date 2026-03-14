岩本照×松田元太W主演ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』本予告解禁！音楽担当はfox capture plan

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Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（3月28日よりPrime Videoにて独占配信）の本予告映像が解禁された。

■観ているだけでも癒やされる“至極の休日旅”

『カラちゃんとシトーさんと、』は、高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”だ。

サウナと食を通してふたりが時間を共に過ごすなかで、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。

先日解禁の特報に続き、今回公開された本予告では、日本全国を旅するカラちゃんとシトーさんがグルメとサウナを堪能してととのう様子や、ふたりで降り積もる雪に飛び込む“雪ダイブ”、着物姿で街中を散策する様子など、観ているだけでも癒やされる“至極の休日旅”をぎゅっと2分間に凝縮。ふたりの心地よい関係性や表情をあらたなシーン満載で描いている。

また、本作の音楽は、ピアノトリオ・fox capture planが担当することが決定。映画・ドラマ『コンフィデンスマンJP』シリーズの劇中音楽や『第74回NHK紅白歌合戦』のグランドオープニング楽曲など、数多くの有名作品の音楽を手掛けて彼らとのタッグにも注目だ。本予告映像では、fox capture planの温かなサウンドも聴くことができる。

■番組情報

Prime Video『カラちゃんとシトーさんと、』

03/28（土）0:00～（1、2話）

04/04（土）0:00～（3、4話）

04/11（土）0:00～（5、6話）

04/18（土）0:00～（7、8話）

※内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり

主演：岩本照・松田元太

原作：高野水登・フトンチラシ『カラちゃんとシトーさんと、』（BeSTAR comics）

脚本：高野水登

監督：八重樫風雅

(C)高野水登/フトンチラシ/Storm Labels

■関連リンク

ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/karashitoto/