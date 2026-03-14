（CNN）米国のトランプ大統領が、イラン南部カーグ島への米軍の攻撃とされる映像を自身のSNSトゥルース・ソーシャルに投稿した。CNNが位置情報を特定した当該の動画には、空港施設や滑走路への攻撃が含まれている。

映像全体を通して大きな爆発と黒煙が確認できる。CNNは衛星画像と照合することで位置情報を特定した。

カーグ島はイラン沖合に浮かぶ南北8キロメートルほどの島で、イランの原油積み出しの約90％を担っている。イランとの戦争開始から最初の2週間、同島は攻撃を受けていないように見えた。

トランプ氏は13日夜、米国がカーグ島にある「すべての軍事目標」を爆撃したと発表。イランがホルムズ海峡の船舶航行を妨害し続けるなら、同島の石油インフラを攻撃すると警告していた。

米当局者はCNNに対し、米軍がカーグ島で「大規模攻撃」を実施したことを認めた。しかし、トランプ氏が主張するように、島内の軍事目標がすべて破壊されたかどうかについては明らかにしなかった。

CNNは米中央軍に詳細を問い合わせている。

専門家らは、カーグ島を占領または攻撃するには相当数の地上部隊が必要になると指摘しているが、トランプ政権はこれまで地上部隊の投入に消極的な姿勢を示している。