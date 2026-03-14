WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10で7回コールド負けを喫した。超強力ドミニカ打線に圧倒されたが、試合後には声援に対して感謝の行動を見せ、海外からも称賛されていた。

大敗した韓国ナインは試合終了直後、一塁線に整列。帽子を取り、深々と頭を下げた。コールド負け直後は呆然とした表情を見せたが、観客席へ感謝を示した。

実際の映像をWBC公式Xが公開。「韓国代表、WBCの舞台で最後の一礼」と伝え、海外ファンからは「情熱あふれるチームにとって、あまりにも悔しい敗退だ。韓国代表の闘志に敬意を」「韓国よ、よく戦った」「素晴らしいチームだ。ただ、相手が悪すぎた」「潔く身を引いた」「韓国ありがとう。本当に誇りに思う」「彼らに盛大な拍手を!!」「リスペクトだ」「気品溢れる振る舞い！」「これぞ一流だ」「素晴らしいスポーツマンシップ」などと称賛が集まった。

韓国は東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCで、チェコとの初戦に11-4で勝利。続く日本戦に6-8、台湾戦に延長戦の末4-5で敗れた。突破へ厳しい条件が突きつけられたオーストラリア戦に7-2で勝利。4大会ぶりの準々決勝進出を決めていたが、マイアミでの戦いは1試合で終わった。



（THE ANSWER編集部）