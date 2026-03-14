インスタグラムで報告

女子プロゴルファーの臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）がインスタグラムを更新。同じくゴルファーの妹・蘭世と実現したビッグニュースを報告すると、ファンからは歓喜の声が広がっている。

姉の麗香は13日にインスタグラムを更新。「この度YouTubeチャンネル #臼井家のふたり を姉妹で（妹・臼井蘭世）スタート致しました！」と綴り、さらに、4月5日に京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」で「姉妹でのランウェイが決定致しました」と報告した。

24年のアクサレディス in 宮崎でツアー初優勝している“黄金世代”の麗香。これまでにもファッションショーのモデルを務めるなど、人気ゴルファーとして注目を集める。

姉妹での報告に、コメント欄には「YouTube〜お2人の掛け合い…なんか良いね」「まさか出るとは…何時頃のランウェイなんかなあ〜」「活躍の場は広がる一方ですね これは見逃せない」「まさか出ると思ってなかったけど、元々行く予定だったからチケット買ってある」「めちゃめちゃ楽しみ」などと反響が集まった。



（THE ANSWER編集部）