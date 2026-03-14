WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝でドミニカ共和国（D組1位）が韓国（C組2位）に10-0で7回コールド勝ち。4強進出した。超重量打線が破壊力を遺憾なく発揮したが、スーパースター軍団が見せた基本に忠実なプレーが絶賛の的になっている。

0-0で迎えた2回、先頭のゲレーロJr.が四球で出塁。1死一塁から6番カミネロが二塁打を放った。するとゲレーロJr.は巨体を揺らし、一気に本塁を狙った。きわどいタイミングだったが、ゲレーロJr.は本塁手前で突然走路をフェアグラウンド側に変更。これが功を奏し、捕手のタッチをかいくぐって頭から先制のホームを踏んだ。

実はこの場面、ネクストバッターズサークルにいた7番ロドリゲスが右手でフェアグラウンド側を指差し、走路を指示。それにゲレーロJr.が反応し、先制点が生まれた。中継にもロドリゲスの背中がしっかり映っていた。超重量打線で大味な野球をイメージされるが、そんなことはない。基本に忠実な姿勢が生んだ得点だった。

X上でもロドリゲスの陰のアシストに称賛が続々。「これは野球少年たちに見て真似してほしいプレーやね！」「フリオロドリゲスのスライディング指示完璧やったな」「ゲレーロの1点目の走塁、次打者のフリオロドリゲスが指示出してたのか。素晴らしい！」「派手さはあるけど、しっかりチームプレーしてる！」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）