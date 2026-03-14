2023年のWBCで、日本中の期待を背負って帰国した大谷翔平。メジャーのスターとなった彼は、母国の舞台でどのように迎えられ、何を見せようとしていたのか――。

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アメリカのベテラン記者、ジェフ・フレッチャー氏の著書『SHOーTIME2.0 大谷翔平 世界一への挑戦』（訳＝タカ大丸、徳間書店）より一部を抜粋し、世界を熱狂させた“二刀流”の帰還と、その舞台裏に迫る。（全4回の1回目／2回目に続く）



大谷翔平選手 ©文藝春秋

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WBCグッズのために夜明け前から何百人もの行列

アリゾナにあるエンゼルスのスプリングトレーニング施設で2週間を過ごしたあと、大谷翔平はWBCに向けて帰国し、熱烈な歓迎を受けた。

大谷が2017年に日本ハムファイターズでの最終戦に出場して以来、日本のファンが彼を見る機会はアメリカからのテレビ中継に限られており──それも時差の問題で都合がいい時間帯ではなく──あとは太平洋を渡って直接見にいくしかなかった。

「ものすごい盛り上がりだよ」

大谷が日本の地で再びプレーすることについて、「スポーツニッポン」のMLB担当記者、柳原直之は語った。

「WBCのグッズを買うために、夜明け前の3時とか4時から何百人もの人が店の前で行列をつくっている」

日本ラウンドのWBCでは球場で打撃練習

日本のファンが大谷の帰還を喜んでいるのと同じように、大谷もまた、自身が日本でプレーできることに喜びを隠さなかった。

メジャーに渡ってから、大谷は球場で打撃練習をすることがほとんどなく、いつも室内のバッティングケージで練習していた。ファンなら誰でも、彼が打撃練習でどこまで遠くへ飛ばせるのかを見たいものだが、大谷は自ら、スポットライトが当たらない場所でテクニックの微調整を続けることを選んだ。

だが、日本ラウンドのWBCでの大谷は、球場で打撃練習をした。

「日本のファンに自分の力を見せたかったのだろうね」

そう語るのは「フルカウント」の記者、小谷真弥だ。

「イチローの姿を見ながら成長してきて、何かをお返ししたい気持ちになったんじゃないかな」

たった1人の選手が、国中に衝撃を与えている

ホセ・モタは、大谷がメジャー入りを果たしたときにエンゼルスのテレビ放送チームの一員であり、今回は日本ラウンドの中継のために、MLBネットワーク放送の一員として来日した。

「どんな感じなのだろうと想像は膨らませていたけど、これほどの大騒ぎになっているとは思ってもいなかったよ」

そうモタは語った。

「たった1人の選手が、国中に衝撃を与えているんだよ。地方で開催された練習試合でも、聞こえるのは“大谷がこれをした、大谷があれもやった”ばかりだった。東京での期待感は、“大谷が来る、やっとここに来る”ばかりだった」

日本では誰からも身を隠そうとしていなかった

モタがもう一つ驚いたのは、大谷がいかに日本の人々にとって接触しやすい存在であるかという点である。アメリカにおいて、大谷はずっと孤高の存在だった。大谷が一度ニューヨークに行ったとき、ある報道陣が「マンハッタンでいちばんお気に入りのレストランはどこか」と聞いたのだが、大谷の返答は、

「ホテルから外出したことがありません」

というものだった。日本において、WBCの開催中、大谷はしばしばファンの輪の中にいた、モタの言葉を借りれば、「大谷は隠れていなかった」ということになる。

「大谷がホテルにいた。大谷がロビーにいた、エレベーターで会った、とファンが言っていた。誰からも身を隠そうとしていなかったんだ。今やショウヘイは全世界に知られた野球の顔だよ。もうそれ以外に表現のしようがない。なのに、日本では、たんなる野球選手の1人なんだ。それだけだよ。日本人の1人なんだ。日本でのショウヘイはそんな感じだったな」

〈「どう見ても最弱」「球速は高校生程度」のアマチュア投手に大谷翔平が空振り三振…2023WBCチェコ代表が世界最高の選手から奪った“歴史的三振”〉へ続く

（ジェフ・フレッチャー,タカ大丸／Webオリジナル（外部転載））