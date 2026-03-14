ドラマ版『ハリポタ』ヴォルデモート役は誰？ 噂になった俳優がコメント
HBOのドラマシリーズとして復活する『ハリー・ポッター』。ヴィランのヴォルデモート役のキャスティングに注目が集まるなか、新ヴォルデモートと噂の俳優2人がコメントした。
【写真】ヴォルデモート役が噂される俳優
ヴォルデモートは、ハリー・ポッターら主人公たちの前に立ちはだかる闇の魔法使いで、映画版ではレイフ・ファインズが演じた。
ファンの間では、映画『オッペンハイマー』やドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』で知られるキリアン・マーフィーを推す声が上がっており、昨年9月にキリアンは、ジョシュ・ホロウィッツのポッドキャスト『Happy，Sad，Confused（原題）』で、「この件については何も知りません」とコメント。その上で、「レイフに続くのは本当に大変だと思う」と話し、「彼はまさに、演技のレジェンドだから、誰であれ、彼の跡を継ぐ人の幸運を祈るよ」と謙虚に答えていた。
ところがJust Jaredによると、1月、レイフ自身がヴォルデモート役としてキリアンの名前を挙げたことから、ファンの間でキリアン待望論が復活。The Timesのインタビューで改めて、「断固ありません」と否定するとともに、こうした噂を囁かれるセレブリティであることに、居心地の悪さを感じると述べた。
また『アベンジャーズ』シリーズなどに出演するポール・ベタニーも候補に挙がっており、ScreenRantで噂について聞かれ「それについては、何も聞いていません」とコメント。「シリーズの大ファンだし、HBOの大ファンですが、誰からも連絡はもらっていません」と答えた。
ほかにも『ドクター・ストレンジ』や『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』で知られるティルダ・スウィントンが候補に挙がっているようだが、原作でヴォルデモートが登場するのは、後半から。ファンは気がはやっているようだが、じっくり待つしかないようだ。
【写真】ヴォルデモート役が噂される俳優
ヴォルデモートは、ハリー・ポッターら主人公たちの前に立ちはだかる闇の魔法使いで、映画版ではレイフ・ファインズが演じた。
ファンの間では、映画『オッペンハイマー』やドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』で知られるキリアン・マーフィーを推す声が上がっており、昨年9月にキリアンは、ジョシュ・ホロウィッツのポッドキャスト『Happy，Sad，Confused（原題）』で、「この件については何も知りません」とコメント。その上で、「レイフに続くのは本当に大変だと思う」と話し、「彼はまさに、演技のレジェンドだから、誰であれ、彼の跡を継ぐ人の幸運を祈るよ」と謙虚に答えていた。
また『アベンジャーズ』シリーズなどに出演するポール・ベタニーも候補に挙がっており、ScreenRantで噂について聞かれ「それについては、何も聞いていません」とコメント。「シリーズの大ファンだし、HBOの大ファンですが、誰からも連絡はもらっていません」と答えた。
ほかにも『ドクター・ストレンジ』や『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』で知られるティルダ・スウィントンが候補に挙がっているようだが、原作でヴォルデモートが登場するのは、後半から。ファンは気がはやっているようだが、じっくり待つしかないようだ。