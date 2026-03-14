〈「どう見ても最弱」「球速は高校生程度」のアマチュア投手に大谷翔平が空振り三振…2023WBCチェコ代表が世界最高の選手から奪った“歴史的三振”〉から続く

2023年WBCはいよいよクライマックスへ。決勝で実現するかもしれない“大谷翔平vs.マイク・トラウト”の夢の対決に、世界中の視線が集まっていた――。

【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ども”を写真で見る

アメリカのベテラン記者、ジェフ・フレッチャーの著書『SHOーTIME2.0 大谷翔平 世界一への挑戦』（訳＝タカ大丸、徳間書店）より一部を抜粋し、メキシコ戦の激闘から歴史的決勝へ向かう、日本代表の戦いを振り返る。（全4回の3回目／4回目に続く）



©文藝春秋

◆◆◆

メジャーリーガーが勢ぞろいのメキシコ

WBCの優勝候補が4チームにまで絞られ、われわれの誰もが「あの対決」を目撃できるのかとワクワクし始めていた。

そう、大谷翔平vs.マイク・トラウトだ。

日本代表は、準決勝でメキシコ代表と対戦し、エンゼルスのチームメイトであるパトリック・サンドバルが先発登板した。

一方で、アメリカは準決勝でキューバと対決した。カレンダーを見る限り、大谷が準決勝および決勝で先発登板することはなさそうだったが、救援投手としてなら投げられるのではないかという期待が高まっていた。とはいえ、まずは日本がメキシコに勝たなければならない。

たしかに、日本は最初の5試合を難なく勝ち進んできたが、メキシコ代表は強力な対戦相手で、メンバーにはメジャーリーガーが勢ぞろいしていた。

サンドバルは父親がメキシコ出身で、エンゼルスのなかでも、とくに大谷と親しい1人だ。2人のロッカーはエンゼルスタジアムで隣同士でもある。

サンドバルは、2021年と2022年にメジャーリーグで信頼できる先発投手としての地位を確立した。この2年間の防御率も3.17だった。多くの野球ファンが彼の姿を初めて目に焼きつけたのは、第1ラウンドのアメリカ戦で先発登板したときだった。

3回を1失点で乗り切り、メキシコは11−5でアメリカを破った。次に先発登板したのがこの準決勝の日本戦で、サンドバルは4回1／3を無失点に抑え、6奪三振を記録した。うち一つは、大谷から奪ったものだった。

9回裏の先頭打者で反撃ののろし

サンドバルはスライダーで大谷を仕留め、マウンドを降りるときには拳を突き上げた。もう一度、サンドバルが大谷と対決した際にはセンターライナーで打ち取っている。個人の対決ではサンドバルに軍配があがったが、最終的に勝利を祝ったのは大谷のほうだった。

日本代表は9回裏の攻撃に入る時点で1点差を追う展開であり、先頭打者の大谷がジョバンニ・ガジェゴスから二塁打を放って反撃ののろしを上げた。

そこで、大谷は日本のダグアウトに向かって両腕を振り上げ、チームメイトの奮起を促した。

「負けたら終わりの試合、プレーオフのような試合を戦うのは、僕にとっては久しぶりでしたからね。負けてはいけなかったんです。だから、ダグアウトの仲間たちを煽りました」

そのあと吉田正尚が四球で出塁し、続く村上宗隆がセンターの頭を越す決勝打を放った。

決勝に投打の両方で出場する可能性

大谷と、吉田の代走である周東佑京の2人がホームに帰還し、日本代表が決勝進出を決めてアメリカと対決する権利を得たことで、喜びを爆発させた。

「もちろん、決勝に進めたことに大きな達成感はありますが、1位と2位では決定的に違うものなんです」

試合後のお祝い気分のなかで、大谷はあらためて気を引き締めていた。

「何が何でも優勝するために、できることはなんでもやります」

つまり、それは決勝で、投打の両方で出場する可能性があるということだ。アリゾナのエンゼルス関係者一同は、この意味を深くかみしめた。

エンゼルス加入後の大谷は、非常に厳密なスケジュール管理のもと、投手として登板していた。必ず最低中5日、ときには6日や7日空けることもあった。

しかし今回、大谷は前回の登板、つまり準々決勝のイタリア戦からまだ4日しか経っておらず、しかも、その間に地球を半周する飛行機移動が含まれていた。普段よりも短い間隔で投げることは、大きな問題ではなかった。大谷のことだから、球数制限をして救援投手として出てくる可能性が高いからだ。

「ショウヘイの準備に関しては、全面的に信頼している」

ただ、ここで一つ疑問となるのが、大谷本人が救援登板に向けてどのように準備を進めるのかだった。すでに打者として試合出場しているのに、普段の投球前練習をすることができるのか。

人生のなかでもっとも緊迫した場面で、いつもと同じルーティーンができないまま登板したら、今後のケガの引き金になるのではないか。

そして、この登板のあと、エンゼルスの開幕投手として調整を進めていくうえで、次にマウンドに上がれるのはいつになるのか。

エンゼルスのネビン監督とペリー・ミナシアンGMは、決勝戦の日に、アリゾナで前述のような報道陣からの難題に直面することになった。

しかし、2人ともこのシナリオに対する準備は進めており、大谷が希望するなら決勝戦で救援登板してもかまわないと口をそろえた。ネビン監督はこう語った。

「ショウヘイの準備に関しては、全面的に信頼しているから。今日は野球界全体にとって大きなインパクトのある夜だからね。私も試合を見るのが待ちきれないよ」

ミナシアンもまた、大谷がスポットライトを浴びるべき日に自分が干渉すべきではない、ファンが望んでいることを台なしにしてはいけないという姿勢を貫いた。

「私はベースボールというゲームを何より愛しているんだ」

「こんな場面を見たくない人がいるかい？」

ミナシアンはこう切り出した。

「全世界のどんなゲームよりも、ベースボールというゲームを愛しているんだ。だから、もっとこのゲームが世界全体で広まっていってほしい。その意味で、この大会が果たしている役目は本当に大きい。試合も素晴らしいものが続いている。選手たちも躍動している。この熱気、ファン、情熱、注目。

少なくとも私にとっては、もし彼が投げたい、マウンドに上がりたいというのであれば、それは全世界に向けて、このゲームの素晴らしさを発信する絶好の機会だと思っているよ」

そして、2番目に大きな要素がそこにあった。たんに大谷が祖国に優勝をもたらすために大舞台で登板するというだけではない。彼が登板すれば、トラウトと対戦する可能性も出てくるのだ。ネビン監督はこう話した。

「世界最高の2人の選手が頂上対決する、こんな場面を見たくない人がいるかい？ これから1年間、ずっとこの話題で持ちきりになると思うよ」

〈「あれは完璧な投球だった」「本当にエグかった」大谷翔平に負けたトラウトが本音をポロリ…2023WBC決勝で大谷が投げた“最高の1球”〉へ続く

（ジェフ・フレッチャー,タカ大丸／Webオリジナル（外部転載））