〈「こんな場面を見たくない人がいるかい？」大谷翔平vs.トラウトの頂上対決に世界が興奮…2023WBC決勝で実現した“夢の対決”〉から続く

2023年のWBC決勝、日本とアメリカが激突した歴史的な一戦。その直前、日本代表のロッカールームで大谷翔平が仲間たちに語りかけた言葉があった――「憧れるのをやめましょう」。やがて試合は、誰もが夢見た“あの対決”へとたどり着く。

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アメリカのベテラン記者、ジェフ・フレッチャーの著書『SHOーTIME2.0 大谷翔平 世界一への挑戦』（訳＝タカ大丸、徳間書店）より一部を抜粋し、2023年WBC決勝で生まれた伝説の瞬間を描く。（全4回の4回目／1回目から読む）



大谷翔平 ©文藝春秋

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「憧れるのをやめましょう」大谷の感動的なスピーチ

決勝戦を前に、大谷翔平が日本代表のロッカールームで感動的なスピーチをしている動画がSNSで公開された。

「憧れるのをやめましょう」

そう大谷は言った、と「ロサンゼルス・タイムズ」の翻訳者が伝えた。

「もし憧れてしまえば、超えることができなくなります。僕たちはここに勝つために来たのであり、頂点に辿り着くためにここにいるわけです。1日だけ、あの選手たちへの憧れを捨てて勝ちにいきましょう」

栗山監督は、本気でアメリカを倒しに来ており、先発メンバーにはオールスターとMVPが勢ぞろいしていた。

日本代表には剛球投手がそろっていて、最後の最後に大谷が控えていた。栗山監督は、そんな投手たちを1イニングか2イニングずつ小刻みに投入し、アメリカ打者陣にスキを与えないつもりのようだった。

今永昇太は、最初の2イニングを担当し、1回に乱調はあったものの、トラウトに二塁打を許したのと、2回にトレイ・ターナーに献上したソロホームランによる1失点だけで乗り切った。

日本はすぐにこの失点を跳ね返し、村上宗隆が2回裏に本塁打を放った。そのまま安打と内野ゴロの間に2点目を取る。さらに、岡本和真が4回裏に本塁打を放って、追加点を入れて3ー1とリードを広げた。

戸郷翔征、高橋宏斗、伊藤大海、翁田大勢が順々に日本ブルペンから送り出され、次々とアメリカ打線を抑えていく。

1点リードで必ずトラウトに打順が回るという、完璧な舞台が整った

一方で、大谷は登板の準備を始め、レフトフェンスの向こうにあるブルペンで打席の合間に走り始めた。そして、大谷が幼少時から憧れていたアイドルの1人で、同じくメジャーリーグ投手であるダルビッシュ有が8回表にマウンドへ向かい、大谷は登板に向けてさらに準備を進めた。

ダルビッシュは、カイル・シュワーバーにソロホームランを献上し、2点リードから1点差に迫られてしまう。

さらに、ターナーがシングルヒットで出塁し、アメリカとしては好打順だ。7番打者のJ・T・リアルミュートが内野フライに打ち上げ、次のセドリック・マリンズも外野フライを打ち取られたが、二番打者であるトラウトまで、9回には確実に打順が回ってくる。

トラウトは、大谷が登板している間に自分の打順が回ってくるかどうかはとくに深く考えないと言っていたが、この試合を見ていた観衆全員が、これから起こる事態を認識していた。

8回裏に日本代表が攻撃している間に、大谷は素早くブルペンで数球投げ込んだ。

外野フェンスの扉が開かれ、大谷が9回のマウンドに向かい始める。1点リードで必ずトラウトに打順が回るという、完璧な舞台が整った。

大谷の四球に対する反応を見てアメリカ代表監督は驚かされた

2016年の日本シリーズ以来、大谷にリリーフ登板はなかったが、明らかに士気が高揚していた。

ジェフ・マクニールに対する2球目は、102マイル（約164キロ）の直球で地面に当たった。最終的に大谷は99マイル（約159キロ）の速球を投じ、マクニールのひざ下に外れたボールで歩かせることになった。

アメリカ代表のマーク・デローサ監督は、大谷の四球に対する反応を見て逆に驚かされたという。

「あの男はどんな大舞台も大きく感じないみたいだ。きわどい球でジェフ・マクニールが歩くことになっても、まったく動じる様子を見せなかった」

先頭打者に四球を与えることは、大谷にとっては厄介な事態になる恐れが十分にあった。その後、アメリカ打線には3人連続で、MVPを受賞したことのある強打者が待ち受けていたからだ。

ムーキー・ベッツ、トラウト、そしてポール・ゴールドシュミットだ。

決してありえないだろうと思っていた場面が実現

大谷はこの緊張の場面で、ベッツに内野ゴロを打たせ、日本はダブルプレーをとり、走者なしの状態でトラウトを打席に迎えることになる。

「あの場面で感情を落ち着かせようとしていたのか、深呼吸しているのを見たよ」

デローサ監督はこう振り返った。

「普段はチームメイトである世界最高の2人の選手が決勝の場面で対決する、そんな場面は想像すらできなかったよ」

あの瞬間、大会を見守ってきた人たちは軒並み、決してありえないだろうと思っていた場面が実現したことにただただ興奮した。

大谷とトラウトは、ともに2週間前にこの大会に入り、大谷は地球の反対側でプレーしていた。両チームは決勝までに6試合を乗り越える必要があり、誰もが見たい対決が、誰もが望んでいた場面で実現したのだ。

決勝戦

9回

ツーアウト

1点差

大谷対トラウト

フルカウントとなった次の1球、速球か、スイーパーか…

最初の5球は、ボールとストライクが交互に投じられた。トラウトはうち2球の速球を空振りし、どちらも球速は100マイル（約161キロ）を記録。2球ともホームベースの真ん中を突き抜けていた。

そして、フルカウントとなった次の1球、大谷は速球で決めにくるのか、それともスイーパーで仕留めにくるのか。

大谷は一度間をとって、マウンドに立ちながら指に息をふきかけた。

それからプレートに足をかけ、投球モーションに入ってスイーパーを投じた。

トラウトは豪快に空振りし、バットをすり抜けたボールはキャッチャーミットにおさまった。

「あれは完璧な投球だったよ」

何カ月もたってから、トラウトはあらためて振り返った。

「考えてみれば、あいつと打席で対戦するのは初めてだったからね。スプリングトレーニング中でさえ、そんな機会はなかった。リーグの他球団の選手たちが言っていることがやっとわかったよ。あれは、本当にエグかった」

「間違いなく、僕の人生で最高の瞬間です」

あの1球を数値化すると──球速88マイル（約141キロ）で、横に19インチ（約48センチ）流れていた──大谷がメジャーリーグに加わって以降、客観的に見ても、大谷自身が投げた球のなかで最高の1球だった。メジャーリーグ公式戦で、彼は1660球のスイーパーを投じているが、あれだけの球速と横の変化の大きさを誇るのは、そのなかでも4球だけだ。

「あんな球を打てる打者なんか、どこにもいないよ」

ネビン監督もそう同調していた。

大谷は叫び声をあげ、両腕を高く掲げてグラブと帽子を空中に投げ捨て、ダグアウトから飛び出してきたチームメイトたちの歓喜の輪に飛び込んでいった。

「間違いなく、僕の人生で最高の瞬間です」

大谷はそう言い、直後に大会MVPにも選出された。

大谷は、少年時代にイチローが、日本代表として2006年と2009年に優勝へ導いた場面を見たときの興奮を振り返った。

「僕は日本代表が優勝するのを見て、いつかここに加わりたいと願っていました。このような経験ができて本当に感謝しています。今度は次の世代が、この大会を通じて野球を始めてほしい、そして、もっと多くの人に野球をプレーしてほしいというのが僕の願いです。そうなれば僕は嬉しいです」

平日の朝だったのに視聴者の約40％がWBC決勝を映していた

大谷を18歳で北海道日本ハムファイターズに入団させて以来、もっともよき理解者である栗山監督は、この場面で大谷が歓喜する姿を見て、あらためて感慨深いものがあったようだ。

「翔平はここに至るまで、本当に長い道のりを歩んできたので、私も嬉しいです。マウンドに登ってからの動きをずっと細かく観察していましたが、とにかく野球を謳歌していましたね。みなさんが、ああいう彼の姿を見ることができて、私も本当に嬉しいです」

日本人の大半が、この場面を見たようだった。WBCの日本代表戦は、全7試合のテレビ視聴率が、アメリカのスーパーボウル（NFLの優勝決定戦）に匹敵する数字に達した、と「スポーツビジネスジャーナル」が報じた。

日本では平日の朝だったにもかかわらず、日本全国の視聴者のうち約40％がWBC決勝を映していたという。アメリカでも、アメリカ対日本の試合は450万人の視聴者をひきつけ、2017年のWBCよりも69％の増加が見られた。

大谷自身も、この大会であらためて人気が急上昇し、インスタグラムのフォロワーが170万人から400万人にまで伸びた。

（ジェフ・フレッチャー,タカ大丸／Webオリジナル（外部転載））