仙台のMF松井蓮之がデュエル勝利数でトップに立つ

J2のベガルタ仙台でプレーするMF松井蓮之が開幕から5試合で記録したスタッツが注目を集めている。

「杜の都のガットゥーゾ」「安定のぶっちぎり」など、多くのコメントが寄せられ、注目を集めている。

現在26歳の松井は法政大学を卒業した2022年に川崎フロンターレでプロデビュー。2023年にはFC町田ゼルビアへ期限付き移籍し、24年から仙台でプレー。昨年に続き、今季も副キャプテンを務める中心選手だ。

松井は今季の明治安田J2・J3百年構想リーグで5試合に出場中。デュエル勝利数のスタッツでリーグトップとなる「32回」を叩き出した。2位のMF加藤玄（RB大宮アルディージャ）は「23回」で、大きく差が開くスタッツになった。

SNSでも「安定のぶっちぎり」「さすがのデュエル勝利数」「一試合スタメン外れててこれは流石すぎる」「なんか一人だけおかしいって」「他を突き放していきましょう！」「杜の都のガットゥーゾだからな」など多くのコメントが寄せられ、仙台の中盤で献身的なプレーを披露する松井に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）