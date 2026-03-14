新潟U-18のGK松浦大翔をトップチーム登録

アルビレックス新潟は、アルビレックス新潟U-18に所属する17歳GK松浦大翔をトップチーム登録（2種）したと発表した。

これにより、第2種チームに所属しながらJリーグの公式戦に出場することが可能となった。

新潟県新潟市出身の松浦は、これまでにU-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表に選出されてきた実績を持ち、昨年行われたU-17W杯にも出場した。184cmの体躯を誇る期待の若手守護神は、背番号「41」を着用する。

今回の登録に際し、松浦はクラブを通じて「2種登録できたことを、非常に嬉しく思っています。この現状に満足することなく新たな目標を立て、達成できるように精一杯頑張ります！応援よろしくお願いします！」とコメントを発表した。

地元出身の有望株の抜擢に、SNS上では「期待大！」「新潟の希望です」「将来の背番号1番」「キタ！」「楽しみだ」「新潟のミライがまた1人誕生」「多くのGK選手が育つアルビ」「期待の新星」「新潟のGK大国度高すぎる」「これはすばらしいー！」「おお！きたー！」「待ってました」「逸材中の逸材！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）