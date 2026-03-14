「東京は、やっぱり人が多いですね。駅とか、もうどこに行けばいいのか分からなくて、いつもキョロキョロしちゃいます」

【画像】グラビア業界の注目の原石・宮嶋くるみの特別写真を一気に見る

そう言って照れくさそうに笑うのは、福島県出身の22歳、宮嶋くるみだ。2023年に「美少女図鑑Awards」で審査員特別賞を受賞し、翌年には「ミスマガジン」のベスト16に選出。次世代を担う存在としてグラビア界から熱い視線を浴びる彼女だが、その素顔は驚くほど気負いがない。



撮影 根本好伸

慎重に、でも着実に歩んできた道のり

高校卒業後、芸能の道を志して隣県の仙台へ向かった。最初から東京へ出る選択肢もあったはずだが、彼女はあえて「杜の都」からのスタートを選んだ。そこには彼女らしい、慎重で家族思いな理由があった。

「お母さんが東京を心配しちゃって。まずは新幹線ですぐに帰れる距離がいいね、と。自分でも、いきなり一人で東京に出て、ちゃんとお仕事ができるのか不安だったんです」

仙台ではリポーターやナレーション、CMなど多岐にわたる仕事を経験した。地元の温かな空気の中で、表現者としての土台をじっくりと、自分のペースで築き上げてきたのだ。現在は拠点を東京に移し、生活を送っているが、地方育ちの彼女にとって都会の日常は今も驚きの連続だという。

「満員電車とか、これまで経験したことがなかったんですけど、今は結構頻繁に遭遇したりして。『あ、こんなにぎゅうぎゅうなんだ……』って、最初は本当にびっくりしました。今でもちょっと圧倒されちゃいますね」

そんな人混みに揉まれる日々の中、彼女が大切にしている習慣がある。仕事がない日、一人で夜の街へ走りに出かけることだ。知らない街のざわめきと静寂を感じながら、彼女は一歩ずつ、この大きな街に自分の居場所を広げている。

「女優さんになりたい」橋本環奈への憧れ

そんな彼女が見据える未来は、非常に明確だ。「女優さんになりたい」。目標とする存在を尋ねると、真っ先に橋本環奈の名前を挙げた。

「あんなにかわいいのに、作品の中では思いっきり変顔をしたりするじゃないですか。そういうギャップに惹かれます。私もコメディからシリアスな役まで、いろんな表現ができるようになりたい。今はそのための階段を一段ずつ登っている感覚です」

中学時代にアニメの世界に惹かれ、声優の勉強から始まった彼女の「表現」への情熱は、今、より広い舞台、より多くの人の目に触れる場所へと向かっている。リラックスした素顔から、ふとした瞬間に見せる大人びた表情まで、その表現の幅は着実に広がり続けている。

22歳の“現在地”を切り取る最新作

どこかあどけなさの残る瞳と、瑞々しいプロポーション。福島で育ち、仙台で夢を育み、東京で新たな一歩を踏み出した。そんな彼女が、今の自分にしか出せない空気感を一冊の作品に閉じ込めた。最新デジタル写真集のテーマは、奇をてらわない「おうちデート」だ。

一軒家を借り切り、散歩から始まり、リビング、キッチン、ベッドルーム、そしてバスルームへと、日常の動線に沿って撮影は進められた。まるで本当に一日を彼女と一緒に過ごしているかのような、心地よい距離感のカットが並ぶ。

「今回の撮影は、一軒家を借り切って、まるで”おうちデート”のような雰囲気で行いました。リラックスした表情から、少しドキッとするカットまで、今の私をぎゅっと詰め込んでいただいています。新しい一面を楽しんでもらえたら嬉しいです。これからも成長していく私を、ぜひ見守ってください」

宮嶋くるみ（みやじまくるみ）。2004年1月4日生まれ、福島県出身。身長160cm、B80・W55・H80。2022年より杜の都美少女図鑑に所属し、美少女図鑑コレクション（宮城代表）。2023年に美少女図鑑Awards審査員特別賞を受賞。2024年、講談社ミスマガジン ベスト16に選出。テレビ、WEB、CM、ナレーションなど幅広い分野で経験を重ね、現在は東京を拠点にグラビアを中心に活動している。

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（「文藝春秋電子書籍」編集部）