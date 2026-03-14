〈「ネットは1日1時間だけ」京都大学を卒業→水道もガスもない“海外の島”に移住した女性（37）の暮らしぶり〉から続く

40年前まで貨幣経済がほぼ存在しなかったフィリピン・カオハガン島。水道もガスも通っていないこの島に、2014年10月から住んでいるのが京都大学卒の女性、杉浦佑子さん（37）だ。

【画像】「水道もガスもない」島や、現地男性と結婚した杉浦さんの家族写真をじっくり見る

日本から移住後、杉浦さんは島民の男性と結婚し、2人の子どもを出産。異国、それも生活インフラが整い切っていない島での国際結婚生活でのようすや苦労を聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）



フィリピン・カオハガン島へ移住したのち、現地の男性と結婚した杉浦さん 写真提供＝本人、以下同

◆◆◆

国際結婚は「ハードルが高かった」

――杉浦さんは、カオハガン島出身の男性と結婚されたのですよね。

杉浦佑子さん（以下、杉浦） はい。2014年10月にカオハガン島に移住して、その後に島の男性と結婚しました。

――お付き合いはどのように始まったのでしょうか？

杉浦 移住する前に何回かカオハガン島を訪れたことがあって、その時に知り合って。移住した後に会って話したりしているうちに、向こうが好意を抱いてくれているのがわかってきたんです。

でも、移住当初は1、2年で日本に帰ろうかな、とも思っていたので、結婚なども視野に入れるなら「嬉しいけどこのままお付き合いしてもいいのだろうか」と迷いもありました。ただ、彼の目が、子どものようにすごく綺麗だったんですよね。それに惹かれて、お付き合いがスタートしました。

――交際中は、どんなふうに過ごしていたのでしょうか。

杉浦 夫は当時、カオハガンの隣にあるマクタン島のダイビングショップで働いていました。マクタン島はリゾート地として開発が進んでいるので、そこでデートしたこともありましたし、カオハガン島でのデートだと、よく手料理を振る舞ってくれましたね。「漁師めし」みたいな豪快なものなんですけど、それがすごく美味しいんですよ。

――そこから結婚して、現在はパートナーと2人のお子さん、4人家族で生活されています。

杉浦 はい。ただ、付き合っている間から結婚を考えてはいたものの、正直「ハードルが高いな……」と思う場面も少なくありませんでした。

――それは、国際結婚だから？

杉浦 もちろんそれもありますが、それ以上に「カオハガンならでは」の大変さがあったかもしれません。カオハガン島は、ここ数十年でいろいろと整備が進んだ島です。それは、設備だけでなく戸籍もなんですよ。

夫やさらにその上の世代には、「出生証明書が提出されていない」という人も少なくありませんでした。夫も、その一人です。そのため、結婚するにはまず出生証明書を作るところから始めなくてはなりませんでした。

フィリピンでは「離婚」ができない

――結婚式は挙げましたか？

杉浦 はい。カオハガンの結婚式は、誰でも参加できるんです。教会は開放的な造りで、外からも内部が見えるようになっています。私たちの結婚式当日も島中からたくさんの人が集まってくれました。それを見た私の父が、「島全体で2人の結婚を祝福してくれているんだね」と言ってくれて、嬉しかったですね。

ちなみにフィリピンでは、法律上「離婚」はできません。もう少し詳しく言うと、「結婚自体をなかったこと」にする手続きはあります。ただそれには、気が遠くなるようなお金と時間がかかるんです。教会の結婚式では、「健やかなる時も、病める時も……」という誓いの言葉を贈り合いますよね。フィリピンでは、まさに文字通りの意味を持っているんです。

――結婚の誓いの言葉に重みがある、と。

杉浦 以前、島の人に「パートナーのどんなところが好きで一緒にいるの？」と聞いてみたんです。そしたら「一緒にいるのに理由なんている？」と返されたことがあって。

フィリピンでは、結婚して一緒になると決めたら、その愛をどう維持していくかに重きを置くんです。結婚後は「好きな理由があるから一緒にいる」というよりも、「一生一緒にいると誓ったのだから、そこに理由は関係ない」という感覚に近いかもしれません。

――日本の結婚観とは違いがあるのですね。

杉浦 日本だと「関係の維持を諦める」、つまり離婚の選択肢がありますからね。でもここではその選択肢がないから、関係を維持することに全力を注ぐんです。私の夫も、まさにそのスタンス。

今だからお話できるのですが、結婚後、価値観の違いで「一緒にいるのが辛い」と思ったことも何度かあったんです。でも、そのたびに夫は私と全力で向き合ってくれました。

気付いたら、服や食器がなくなっていて……

――価値観や文化の違いで、どんなことに困ったのか教えていただけますか。

杉浦 最初にびっくりしたのは「服がなくなる」ことでした。

長男が生まれてから、夫の実家で暮らすようになったのですが、赤ちゃんの服がいつの間にかなくなるんです。探してみると、家の中には見当たらなくて。最終的に、息子と年の近い子どもがいる親戚の家に干してあるのを見つけました。

夫に聞いたら、「家族なんだから、服を共有するのは普通でしょ？」と、不思議そうな顔をされました。「貸し借り」という感覚すらなく、当たり前のように一緒に使っているんです。食器に関しても同じです。気づけば、うちのお皿がどんどん減っていく。最初の頃は、「それ、我が家の食器です」と言って夫の親族の家に回収しに行くこともありました。

――それは戸惑いますね。

杉浦 カオハガン島は、島に住んでいるみんなが家族という意識がすごく強いんですよね。その考えは、すごく素敵だなと思っています。一方で、日本で生まれ育った私からすると、「え？」と思うことも少なくなくて。

私は普段、島に1つしかない宿泊施設で働いているんですが、ある日お客さま対応をしていて、帰る時間がいつもより遅くなったんです。すると夫から「佑子は家族と仕事どっちが大事なの」と言われたり、「たまには1人の時間が欲しいな」と部屋にこもっていたら、すぐに夫が「どうしたの、何かあった!?」と心配して探しにきたりして、1人にもなれないんです。それを「しんどいな」と感じていた時期もありました。

「すべてを理解するのは難しい」文化の違いをどう乗り越えた？

――どうやって乗り越えたのでしょうか。

杉浦 最初は、夫の考えを理解しようとしていたんです。相手を深く理解することが、結婚をうまく続ける秘訣なんじゃないかって。でも、歴史も文化も全く違う環境で育ってきたのだから、すべてを理解するのは難しいんですよね。それに気づいて、「この人はこの人」「私は私」と思えるようになってから、価値観の違いを前向きに捉えられるようになりました。

――理解することをあえてやめた、と。

杉浦 理解しようと頑張っていた頃は、「なんで分かってくれないの」とぶつかることが多かったんです。正直、私は何度か諦めかけました。でも夫は、諦めずに私と向き合い続けてくれた。その姿を見て、私も歩み寄らなければいけないな、と思い始めました。

――具体的には、どんなふうに歩み寄ったのでしょうか。

杉浦 私、一度仕事モードに入ると、ずっと仕事のことばかり考えてしまうんですよね。夫とぶつかっていたときは「仕事を頑張りたい私の気持ちを、どうして分かってくれないの」と思っていました。でも、自分や家族の時間を犠牲にしてまで仕事にのめり込む私を、夫は心配してくれていた。そんな働き方は持続可能じゃないって。

だから、まずは自分の中でルールを決めることにしました。夕方5時までには仕事を終わらせて家に帰る。お客さまと夕食をご一緒するなど、どうしても夜まで仕事があるときは、仕事の合間に一度は家に顔を出す。今も試行錯誤中ですけど、少しずつ、お互いが納得できるバランスを探しています。

――その歩み寄りの積み重ねが、今の関係を作っているのですね。

杉浦 今思うと、これは国際結婚に限った話じゃないですよね。同じ国で生まれ育っても、考え方は人それぞれ異なります。相手のことを完全に理解するのは、どんな場合でも難しい。

それでも一緒にいると決めたのだったら、理解できなくてもいいから、お互いに譲り合えるバランスを探していく。結婚ってそういうものなんだな、と今は思っています。

――そう思えるようになってから、暮らしの中で変わったことはありましたか。

杉浦 服やお皿がなくなることについても、見え方が変わってきました。うちの服やお皿がどんどん近所に行っているのに、「着るものがない」「食べるお皿がない」と困ったことはなかったんですよね。それは、我が家にも近所の家から服やお皿が来ていたから。

じゃあなぜモヤモヤしていたんだろうと振り返ってみたら、「これは自分のもの」という所有欲だったんだな、と。日本で育った私にとっては自然な感覚だと思いますし、今でもその感覚が完全になくなったわけではありません。ただ、島の人たちにとっては、ものは「誰かのもの」ではなく、みんなで使うもの。どちらが正しいということではなくて、そういう考え方もあるんだ、と受け止められるようになりました。

島民は「万が一」を考えず、貯金もしない

――島民はみんな家族という思いがあるから、モノも共有するんだ、と。

杉浦 それはお金に対しても同じで、島の人たちは基本的に貯金をしないんです。以前、夫に「万が一に備えて、少しずつ貯金をしよう」と話したことがあるんですよ。でも彼は「『万が一のこと』があるかもしれないと考えるから、そういうことが起こるんだよ」と言っていて。うちの夫に限らず、カオハガンの人たちはみんな同じような考えなんです。

――とはいえ、日本人的な感覚からすると実際に「万が一」が起きたら……と思ってしまいます。

杉浦 実は、まさにそれが起きたんです。

思わぬ出費で「やっぱり貯金しとかなきゃいけなかったんだ」そんな時、島民は……

杉浦 次男を妊娠したとき、ちょうどコロナ禍真っ只中でした。産婦人科が一時閉鎖されていた影響で、検診を受けられたのも臨月に入ってからで。そこで初めて、コロナ対策として医療スタッフの防護服代を患者側が負担しなければならないこと、さらに帝王切開での出産になることが分かり、予想していたよりもかなり費用がかかることが判明したんです。

「どうしよう」「やっぱり貯金しとかなきゃいけなかったんだ」とパニックになってしまって……。泣きながら島の医療施設であるヘルスセンターに相談しに行ったら偶然そこに来ていた島民たちが私の話を聞いて、「この島には700人もいるんだから、少しずつ借りればなんとかなるよ」と言うんです。ただでさえ、コロナ禍でみんな大変な時期なのに。

この時に、島の人達が貯金をしない理由が理解できた気がしました。信頼関係や助け合いの関係性がすでにできあがっているから、何かあっても誰かが助けてくれると信じられる。お金を貯めることではなく、人とのつながりそのものが、この島のセーフティネットになってるんだな、と。

――島の助け合いの文化は、子育てにも表れているのでしょうか。

杉浦 子どもが生まれたとき、義母から「赤ちゃんを最優先にしなさい」と言われました。赤ちゃんが泣いたらすぐに、抱っこしてあげなさい、「仕事や家事が忙しい」というのは赤ちゃんを待たせる理由にならない、と。

――なかなか厳しいですね。

杉浦 一見するとそう感じますよね。でも、この島では、島の大人たちみんなで赤ちゃんの成長を見守るんです。例えば、私が疲れた顔をして歩いていると「私が赤ちゃんのお世話をしているから、その間に寝ておいで」と言ってくれる人がたくさんいる。私が洗濯物を干しているときに赤ちゃんが泣き始めたら、近所の人が「抱っこするよ！」と駆けつけてくれる。島全体で、子どもを大切にする環境が根付いているのを感じます。

フィリピンにはキリスト教の洗礼式で、実父母以外の数人の大人が「この子を生涯導きます」と誓いを立てる文化もあるんです。子どもたちはその人たちのことも「パパ」「ママ」と呼んで慕っている。親だけでなく、島中の大人が我が子のように見守りながら育てていくんです。

〈「京大を出たのにもったいない」と言われることもあるが…水道もガスもない海外の島に、高学歴女性（37）が移住した深いワケ〉へ続く

（仲 奈々）