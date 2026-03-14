〈「法律的に、離婚ができない」水道もガスもない『フィリピンの島』に移住→現地男性と結婚した『京都大学卒』の女性（37）が明かす“国際結婚”の「苦労と喜び」〉から続く

40年前まで貨幣経済がほぼ存在しなかったフィリピン・カオハガン島。水道もガスも通っていないこの島に、2014年10月から住んでいるのが京都大学卒の女性、杉浦佑子さん（37）だ。

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いわゆる「高学歴」「エリート」でありながら、インフラが整っていない島へ移住したことについて「京都大学出身なのに、もったいない」と言われることもあるという杉浦さんに、国外生活を始めたきっかけなどを聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



京都大学を卒業後、2014年にフィリピン・カオハガン島へ移住した杉浦佑子さん（右） 写真提供＝本人、以下同

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栃木生まれ→京大に進学した女性が海外の島に移住したワケ

――栃木県で生まれ育った杉浦さんが、この島に移住するまでのお話を聞かせてください。小さい頃から、いつか海外に行きたいと考えていたのでしょうか？

杉浦佑子さん（以下、杉浦） 海外へ興味を持ったきっかけは、中学生の時に見た黒柳徹子さんのテレビ番組です。アフリカを訪問して現地の事情をレポートする内容でした。

自分の意思ではどうにもできない環境のせいで、夢が叶わなかったり、幼くして命を落としてしまったりする子どもたちがいる。その事実がすごく衝撃的で、「何かできることはないか」と思い、将来は国際協力の道に進みたいと考えるようになりました。そこから、生まれ育った栃木県を出て、京都大学の農学部に進学しました。

ただ、就職活動で躓いてしまって……。

――そうなんですね。

杉浦 同級生たちは、どんどん内定をもらっていく。なのに、私は進みたかった道どころか、どこにも全然決まらなかったんです。

そもそも、就職活動の仕組み自体に違和感を持っていたんですよね。みんな同じスーツを着て、定型化された就活マニュアルを読み込んで、数十分の面接で「自分がどれだけ役に立つ人間か」をアピールする。それで、いったい私の何がわかるんだろうって。その考えが、面接官にも伝わっていたのかもしれません。

私と同じように、就職活動のあり方に疑問を感じたことのある人もいると思います。でも、多くの人は自分の感情と現実のバランスをうまくとって、社会に適応して役割を見つけていく。それができない私は、どんどん取り残されて、誰の役にも立てないまま時間だけがすぎていくような感覚がありました。そんな時に、カオハガン島に行く機会ができたんです。

初めて島に行ったタイミングで東日本大震災が……

――そもそも、カオハガン島を知ったきっかけは何だったのでしょうか。

杉浦 最初に知ったのは、おじとおばがきっかけです。私が大学1年生のとき、2人が獣医ボランティアで、カオハガン島に行く機会があったそうで、家に遊びに行った時に、お土産話として島での出来事をいろいろと聞かせてくれました。

でも、当時は「そんな島もあるんだな」くらいにしか思わなくて。勉強や就活が忙しかったこともあって、しばらくは島の存在すら忘れていたんです。

――そこから、どうしてカオハガン島に行くことになったのでしょう。

杉浦 就活で疲れていたときに、ふと「日本とは違う仕組みや価値観で回っている場所に行ってみたい」と思ったんです。そこで暮らしている人たちと関わったら、私も変われるかなって。

じゃあどこに行こうかと考えていたら、本当に偶然、カオハガン島のスタディツアーのパンフレットが目に入りました。そこで「おじとおばが話していた島だ」と思い出して。周りが就活をしている中、カオハガン島に出発しました。

――スタディツアーではどんな体験をしたのでしょうか。

杉浦 ホームステイみたいに島の家庭を訪問したり、そこで船に乗せてもらって釣りに行ったりしました。就活を通して自信がなかった私を、これまでの経験や肩書とか何も関係なく、ありのまま受け入れてもらえたのがとってもうれしかったですね。失っていた自信を少し取り戻せたような気がしました。

ちょうど向こうにいるときに東日本大震災があって「帰ったら、私の知ってる日本じゃなくなってるのかな」と思いながら過ごしていたのもあって、滞在は1週間くらいだったんですが、しばらく島での体験が忘れられませんでした。

――その後、2014年に島へ移住されました。興味があったとはいえ、海外の、それも島に移り住むには勇気もいりそうですが……。

杉浦 島のことを考えているうちに「なぜこの島の人たちは、無条件に人を愛することができるんだろう」「あの島にいるだけで『生きてていい』と思えるのはなぜだろう」と気になるようになって、大学の残りの時間でカオハガン島の研究に力を入れたんです。卒業論文も『学び合う観光〜フィリピン・カオハガン島が投げかける「豊かさ」への問い〜』というテーマで書いています。

それで島のことを分かっている気になりましたけど、本当に知るには住んでみないと、という思いもあって。京大を卒業したあとはインターンやアルバイトをしつつ、何回かカオハガン島を含めてフィリピンにも行きながら、移住を決めました。

「京大を出たのにもったいない」と言われることも

――移住を決めたとき、周囲の反応はいかがでしたか。

杉浦 移住前に、大学の同窓会があったんです。私以外の同期はスーツを着こなしている中、当時無職だった私は南国風のラフな私服で参加して、それを見た1人が、「なんだかんだ、この中で杉浦さんが一番幸せそうだよね」と言ったんです。その他の友人たちも、特に驚いた様子もなく送り出してくれました。

一方で、両親にはものすごく心配をかけたと思います。それでも私が決めたことに反対せず、見守ってくれて感謝しています。

――「京都大学出身」という経歴と、当時の選択について、周囲から何か言われることはありましたか。

杉浦 「京都大学出身なのに、学んだことを生かさないなんてもったいない」と言われることは、今も昔もあります。でも、私の中では学んだことを手放したとは思っていなくて。卒論で立てた「人はいかに豊かに生きるのか」という問いの答えを、今はこの島で暮らしながら探し続けているんです。いわば、大学で始めたフィールドワークを今も続けている感覚ですね。

10年以上の島生活で感じている「豊かさ」の正体

――カオハガン島は、徐々にインフラが整備されつつあるとはいえ、まだ「恵まれた環境」とは言いにくい状態です。島の人たち自身は、自分たちの暮らしをどう捉えているのでしょうか。

杉浦 島の人はよく「カオハガンは問題があるけど、心配はない」と言うんです。例えば、カオハガンには水道設備がないので、雨が降らないと近くの島まで生活用水を買いに行かなければなりません。日本と比べたら不便ですし、問題だらけの環境ですよね。

だからこそ、久しぶりの雨にみんなで喜べる。自然の恵みに「ありがとう」という気持ちが湧いてくる。その感覚を持てること自体、恵まれているなと思うんです。先日、日本の学校で、カオハガン島の暮らしをお話しする機会をいただきました。子どもたちを前にして、私が一番伝えたいことは何だろうと考えた結果、出てきたのは「私たちはみんな生かされている」ということでした。

――みんな生かされている？

杉浦 カオハガン島には、日本で当たり前にあるものが当たり前にはありません。だからこそ、雨が降ること、海で魚が採れること、誰かがおかずを分けてくれること。自分の命を支えてくれているものの存在に、気づきやすいんです。こんなにも自分の意思と関係なく、私を「生かそう」としてくれるもので溢れているんだって。

それは日本でも同じなんですよね。食べ物を作ってくれた人がいて、届けてくれた人がいて。たくさんの人に支えられて、私たちは生きている。ただ、その人たちの顔が見えにくいから、ふだんは気づきにくいだけで。

――移住から10年以上が経過した今、杉浦さんにとって「豊かさ」とは何でしょうか。

杉浦 自分にとって大切な人やこと、ものを、大切にしながら生きること、ですかね。そしてカオハガン島は、その自分にとってほんとうに大切な人やこと、ものに気づかせてくれる場所だと思っています。

（仲 奈々）