北朝鮮では、3月15日に最高人民会議（国会に相当）の代議員選挙が予定されている。選挙後には最高人民会議が開催されるという。同会議において憲法を改正し、「国家主席」のポストを復活させる見通しだ。

【写真】李雪主夫人の“禁断のノースリーブ姿”、娘のジュエ氏はワインレッドのレザーコートにサングラス姿で現れ…金正恩氏の家族を見る



金正恩総書記 ©AFP=時事

「平和的な時代」の象徴として「国家主席」を復活か

金正恩(キム・ジョンウン)氏は、2011年の父・金正日(キム・ジョンイル)氏の死後、「第一書記」、「委員長」を経て、2021年に最高指導者である「総書記」に就任した。今回、金正恩氏の国政運営の成果とリーダーシップが高く（自己）評価され、新時代の到来を告げる意味合いで、金正恩氏への国家主席称号の付与が推進されているという。対北朝鮮情報筋は筆者の取材に、「第9回党大会を準備する過程で、国家主席を復活させる議論があったと聞いている」と語った。

2016年の最高人民会議で国防委員会が事実上廃止され、国務委員会が新設された後、金正恩氏は国務委員長に推戴された。金正日国防委員長から金正恩国務委員長への職責変更が時代の変化を反映したものであったように、今回の国家主席職の復活は「平和的な時代」や「国家の安定期」を象徴的に示すものになる、との意味合いを持たせているようだ。

餓死する市民が多数発生していると言われる中で

ところが、最近でも餓え死にする市民が多数発生していると言われる中、北朝鮮の現状が果たして「国家の安定期」と言えるだろうか。北朝鮮指導部はなぜ「国家の安定期」と称しているのか。

金正恩氏は、2月19日から開催された第9回朝鮮労働党大会の開会式で、「将来に対する楽観と自信に満ちて党第9回大会に臨んでおり、これは実に大きな変化と発展であり、現段階で誇るべき成果である」と述べた。続いて、「対外的に見ても、国家の地位を不可逆的に堅固に固めることで、世界政治構図と我が国に及ぼす影響関係に大きな変化をもたらした」と明らかにした。

金正恩氏が自信をつけた理由

さらに、「過去5年間のように、厳しく困難な環境を克服し、大きな成果を上げたことはかつてなかった」「今日に至ってはすべてが根本的に変わった」と語気を強めた。ここから、金正恩氏がかなりの自信に満ちていることがうかがえる。北朝鮮指導部がこのような認識を持つに至った背景には、ロシアへの兵器提供（輸出）や兵力派遣の見返りとして先端兵器の技術や資金を獲得していることへの自信や、ある程度備蓄（倉庫）を満たすことができたという自負があるのかもしれない。

父の時代を「体制不安定」と貶め…

ロシアによるウクライナ侵攻を通じて得た利益や兵器の近代化などが、金正恩氏に自信を植え付けているのは間違いないようだ。北朝鮮指導部は、「金正日国防委員長の時代は『体制不安定の時代』だった」と主張しているという。父である金正日氏の時代を「体制不安定の時代」と貶めており、これは当時の「苦難の行軍」を指しているとみられる。

一方で、「金正恩国務委員長の時代は国家の安定期を象徴している」、「金日成(キム・イルソン)主席の時代は『平和的な時代』を反映していた」と評価しているようだ。主席制の復活は金正恩氏の権威付けに過ぎないのではないか、という国内外からの冷ややかな視線を意識してか、「国政安定期」というスローガンを掲げて理論武装を図っているようだが、どうにも理屈に乏しい印象は否めない。

28年前に廃止された「国家主席」職への野心

北朝鮮の国家主席職は、1972年の最高人民会議で採択された国家元首の地位である。同年から金日成氏が同職に就いていたが、1994年の同氏の死後、国家主席のポストは空席のままとなっていた。1998年の最高人民会議における憲法改正によって主席制は廃止され、同時に金日成氏は「共和国の永遠の主席」として規定された。28年前に廃止された「国家主席」の職に、金正恩氏は「国家の安定期」を大義名分として就任する準備を進めているようだ。

一方、今回の第9回党大会で党中央委員の名簿から除外された崔龍海(チェ・リョンヘ)最高人民会議常任委員長は、健康問題（重度の糖尿病とみられる）などを理由に辞任する見通しだ。後任には、趙甬元(チョ・ヨンウォン)労働党組織担当書記が有力視されている。趙氏は、党の最高権力部署である組織指導部の部長や現在の組織担当書記を務めてきた、金正恩政権で最も信頼の厚い幹部の一人である。

前出の情報筋は、「趙甬元氏は2021年から5年間も党の組織担当書記を務めている。同じ職に長く留まることで彼を支持する部下が増え、派閥が形成されることを懸念し、実権に乏しい最高人民会議常任委員長へと実質的に左遷するのではないか」と推測している。金正恩氏は、父（金正日）でさえ憲法を改正して空席にとどめ置いた「共和国の永遠の主席」の座に、間もなく就くことになるのだろうか。

（朴 承萊）