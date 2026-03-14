「打順を見てもわかる通り、これだけの打者が揃っているので攻撃面に関しては問題ないでしょう。投手陣も層が厚く、第1先発、第2先発でどんどん良い投手を出せるのは日本の強み。課題点は今のところ見当たらないと言っても過言ではない」

【画像】「やっぱりコンちゃんしかいない」後輩・近藤健介への熱い思いを語った中田翔氏

WBCの準々決勝ラウンドに駒を進めた侍ジャパン。1次ラウンドを全勝で終え、快進撃を続けるチームに太鼓判を押すのは昨年現役引退をした元日ハムの中田翔（36）だ。準々決勝ラウンド開幕を前に中田が「週刊文春」の取材に応じ、今後のキーマンや大谷翔平との秘話、そしてWBCという舞台で戦うことの厳しさを語った。

中田翔が考える「連覇へのキーマン」

日本ハムで中田は3度の打点王に輝く主砲としてチームを牽引した。その後、巨人、中日に移籍し、昨年8月、「日々全力でやっている中で体が動かないというのを感じていた中で、これ以上チームに迷惑をかけられないと思って決断した」と18年の現役生活に終止符を打つことを表明した。現在は野球解説やタレントとして活動。今大会はネットフリックスの配信で解説も務めた。



中田翔氏 ©文藝春秋 撮影・杉山拓也

――課題は見当たらないとのことですが、投手陣だと大会前に平良海馬投手、石井大智投手、松井裕樹投手の辞退があり、リリーフ陣不足が言われています。

「トータル的に試合を見れば、種市篤暉投手にしても藤平尚真投手にしてもしっかりとピンチを断ち切っています。大勢投手に関してはオーストラリア戦で最終回にホームランを浴びましたが、やはり修正すべき点は毎試合出てくる。いつも大差で完封勝ちというわけにはいきませんからね。勝ち進んでいけばもっと拮抗した厳しい試合になってきますが、それでも日本の投手陣は世界最高峰だと思います」

――連覇へのキーマンは誰だと思いますか。

「やはりメジャー組でしょうね。1次ラウンドを見てもメジャー組の活躍が大きく勝敗を分けている。1発で流れをガラッと変えてしまう長打力はやはりライバル国にとっては脅威です。しかし、強豪国揃いになってくればポンポンとホームランも出なくなってくる。そうなると、近藤（健介）選手のバッティングセンスや周東（佑京）選手の足、源田（壮亮）選手の守備などが重要になってくる。日本らしく小技を効かせながら戦っていけば連覇は十分狙えると思います」

中田の日ハム時代の後輩で「こんちゃん」と呼ぶ巧打者の近藤は1次ラウンドをまさかの無安打で終えた。近藤は大会前「大谷の前がいいですね。後は絶対に打ちたくないです」と発言していたが、1次ラウンドは主に1番大谷・2番近藤の打順だった。

「あいつの後を打てるのはお前ぐらいしかおらんぞ」

――近藤選手が不調に陥っている。やはり“大谷の後”のプレッシャーが影響していますか？

「自然と意識してしまっているのかもしれませんね。でも、やっぱり翔平の後はこんちゃんしかいないですよ。レギュラーシーズンで3試合ヒットが出ていなかったらそこまで批判されませんが、やはり短期決戦なので井端（弘和）監督もオーストラリア戦で満塁の場面でこんちゃんに代打を送るというテコ入れをした。本人は打てなくて悔しいかもしれませんが、代わりに鈴木（誠也）選手や吉田正尚選手が打って勝てている。カバーリングできる選手がいるのだから、不調のときは任せてもいい」

――なにか近藤選手に連絡などはされましたか？

「いやいや、いまは触れるときではないですからね。初戦のとき『翔平の後、緊張しますわ〜！』と言っていましたが、僕からは『いやいや、あいつの後を打てるのはお前ぐらいしかおらんぞ』と伝えました。前回大会の出塁率は5割ですよ？ 一番期待しているのはもうダントツでこんちゃんです」

大谷翔平と7〜8年ぶりの会話

――同じく日ハムの後輩・大谷選手とはなにか言葉を交わしましたか。

「ちょこちょこLINEのやり取りはありましたけれど、直接会うのは7、8年ぶりくらいですかね。けれど、時間がないし、近寄るのもダメみたいな雰囲気がすごい。なんか周りの大人がザワザワし始めるから（笑）。試合前にグラウンドで会ったときは『怪我しないように頑張ってね』と。『ありがとうございます。頑張ります』と短い会話はしましたが、もっとゆっくり話したかった。僕は翔平に気を使わないし、気を使う意味もわからないし」

――引退セレモニーの際、大谷選手からビデオメッセージがないことに怒っていましたが。

「まあ、あれはテレビ用でね（笑）。そんなん言うたら翔平より、もっと身近にいるのに連絡してこないやつもいるからね。『俺にあんだけ世話になってんやから連絡してこなあかんやろ』って人間はいますよ。翔平から連絡なくてもショックはないです」

大谷翔平よりも衝撃だった選手

――久々に大谷選手のバッティングを間近に見てどうでしたか。

「まあやっぱり飛ばしますよね。すごい飛ばしますけれど、『翔平だったらこれくらい飛ばすかー』って見ているから今さら驚きはないです。それより衝撃だったのは鈴木選手。体が2回りくらいデカくなっていて、打球速度も飛距離も翔平に引けを取らない。腕を触らしてもらったらめっちゃ硬くて。向こうで戦うために努力して体大きくしたんだなって。岡本（和真）選手も『現役お疲れさまでした』と声かけてくれて。こっちは日本でしかプレイしていないのに相手はスーパースターですから。本当に光栄ですよ。意外にそういう一言が言えない人間っていますからね。第一線で戦っている男が僕なんかに労いの言葉をくれて男としてかっこいいなと思いました」

オーストラリアは全然格下じゃない

中田は2013年と2017年のWBCに出場している。最後に世界が注目する野球の祭典で戦うことの厳しさを聞いた。

――1次ラウンドでは格下のオーストラリアに苦戦を強いられました。

「あれが国際試合ですよ。予想外の展開が起こりうるんです。（大谷）翔平だって、あの試合は無安打でしたからね。それに大会前はみんな順位予想したがるじゃないですか？ 僕は見ていてオーストラリアは全然格下じゃないと思いました。普通に強いじゃん！って。吉田選手の逆転2ランが出なかったら負けていた。最後までなにが起こるかわからないのが国際大会です」

いまの選手は羨ましい

――WBCという舞台で戦う難しさはどのようなものがありますか。

「1試合でも落としたら終わりという状況で普段対戦しない投手と対峙する。技術的にアジャストしていく難しさもありますが、やはりプレッシャーのかかり方が半端じゃないです。三振1個取ったら大歓声に沸くし、エラーをしたらブーイング。極限状態であれは精神的に狂いますよ。けど、いまの選手は羨ましいです。僕らのときはまだメジャー組もそんなに来ていませんでしたから。そんなスター軍団を一気に見られるファンの方たちも羨ましい。次の大会に翔平や鈴木選手がいるとは限りませんから。僕は引退していますから1人のファンとして声援を送ります」

中田からの熱いエールを胸に侍ジャパンは3月15日（日本時間）、準々決勝でベネズエラと対戦する。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）