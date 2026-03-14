「マグネットって手があったか…」取り付けが圧倒的に楽になる！100均発明品

今回ご紹介するのはセリアの推し活グッズ。なんと誰でも簡単に缶バッジロゼットが作れるアイテムです。とにかく取り付けが簡単で、一度は使ってみてほしい発明品。110円（税込）とお安いので、ひとまず持っておくというのもおすすめです。外出時にうれしい落下防止機能も付いていて使い勝手◎。さっそくご紹介します♪

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商品情報

商品名：缶バッジ用ロゼット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9×9cm

適用サイズ：57mm缶バッジ

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023364

これ天才じゃない？セリアで見つけた『缶バッジ用ロゼット』

缶バッジを可愛く持ち歩けると人気の、缶バッジで作るロゼット。手先が不器用な筆者はいちから作るのは難しく、なにかキットがあればとセリアの推し活グッズ売り場をチェックしに行くことに…。

すると、まさに探していたアイテムを発見！その名も『缶バッジ用ロゼット』です。

最大の特徴はこの中央のマグネット。なんと缶バッジを近づけるだけで、マグネットで固定できて、缶バッジロゼットが完成するというスグレモノなんです♪

落下防止リボンもついていて安心！

家で飾る程度であれば、マグネットでワンタッチで取り付けられるので簡単でおすすめ。位置の調整もラクラクです。

バッグなどに付けてイベントに持っていきたいなら、マグネットの上についている落下防止のリボンに安全ピンを通すと安心です。

リボンとマグネットでしっかりと固定ができるので、傾きや動きが気になりません。

完成系がこちら！とくに難しい作業もなく、あっという間にかわいい缶バッジロゼットができました。別の缶バッジに変えるのも簡単なので、ひとつ持っていると何かと活躍してくれますよ。

今回はセリアで購入した『缶バッジ用ロゼット』をご紹介しました。推し活している方必見のアイテムなので、ぜひ売り切れる前に手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。