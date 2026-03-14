4月14日からテレビ朝日系で放送がスタートする高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』に横田真悠が出演することが決定した。

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本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が一人二役を演じる“社会派転生ヒューマンドラマ”。脚本は、『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）や『ウォーターボーイズ』シリーズ（フジテレビ系）などのコメディから、『華麗なる一族』（TBS系）、『日本沈没―希望のひとー』（TBS系）、『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）などの人間ドラマまで手がける橋本裕志が担当する。

富と名声を手に入れた上層社会に生きていたが、ある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生する根尾光誠を高橋が演じるほか、中村アン、鈴鹿央士の出演が発表されている。

横田が演じるのは、根尾光誠（高橋一生）が社長を務める、さまざまな事業で成功を収めてきた新興IT企業「NEOXIS」の社員で、光誠の秘書を務める英梨。光誠は自分の野望を実現させるために創業当時から共にしてきた友野達樹（鈴鹿央士）らメンバーにも無理難題を課し、意にそぐわなければ容赦なく切り捨てるため、光誠に意見する者はいない。そんな中、今どき女子の英梨は唯一、光誠を恐れることもなく思ったことをズバズバ言える存在。いつしか周りは敵だらけの孤独な光誠も、そんな英梨との会話を楽しんでいるようで……。

あわせて、高橋と横田の2ショットビジュアルも公開。黄色い鮮やかなカラーを背景に、スマートな印象ながらも強い野心を感じさせる力強いまなざしを向ける高橋と、その横で柔らかな微笑みをたたえながらも確かな意志を宿した瞳をのぞかせる横田の姿が捉えられている。

横田は本作の脚本について、「1話、1話にいろんな展開が組み込まれていて、予想のつかないことが起こっていくので、本当に面白くて一気に読み進めてしまいました。主演の高橋一生さんが演じる役の心境が、転生したことで最初の頃からどう変化していくのか、この先どんな人間性を見せていくのか、すごく気になりました」と早くも物語に没入している様子。一方で、 「英梨は結構今どきの感じの子なので、従来の秘書と社長の関係だったらしないような話し方や言葉選びをするのですが、高橋さんとはまだご一緒したことがないので、その関係性がどんな感じになるのか…楽しみでもあり、今からとても緊張しています！」と心境を明かした。

また、3月15日には共演者第4弾として2名が発表される。横田はヒントとして「作品によって印象がガラっと変わりますが、ご本人は柔らかくて優雅な方なのではと想像しています」、「登場されたら、その場の視線を全て集めるような印象があります」とそれぞれの印象を語っている。

【横田真悠（英梨役） コメント】●脚本を読んだ際の印象1話、1話にいろんな展開が組み込まれていて、予想のつかないことが起こっていくので、本当に面白くて一気に読み進めてしまいました。主演の高橋一生さんが演じる役の心境が、転生したことで最初の頃からどう変化していくのか、この先どんな人間性を見せていくのか、すごく気になりました。

●主演の高橋一生の印象と、共演することで楽しみにしていること高橋さんが出演されている作品は本当に面白いものばかりなので、今回、高橋さん主演の作品に私も参加できることがとてもうれしいです。英梨は結構今どきの感じの子なので、従来の秘書と社長の関係だったらしないような話し方や言葉選びをするのですが、高橋さんとはまだご一緒したことがないので、その関係性がどんな感じになるのか…楽しみでもあり、今からとても緊張しています！

●今作の見どころ1話ごとにいろんなことが起こるので、毎話違ったドキドキとワクワクが味わえる作品になっていると思います。一方で、脚本を読んでいて心がほっこり温かくなるというか、人それぞれの、いろんな方向性の愛を感じる作品だなと私は思うので、そこを楽しんでいただけたら、皆さんも見ていて温かい気持ちになるんじゃないかなと思っています。

●放送を楽しみにしている視聴者へメッセージキャストの皆さんが本当に豪華で、お話も転生やヒューマンドラマ、コメディなどさまざまな要素が組み込まれていて、いろんな楽しみ方ができると思うので、ぜひご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）