300円で売って大丈夫！？「IKEA激似が半額以下♡」見たら欲しくなるお得商品

ダイソーでまたしてもIKEAそっくりな商品を発見！お部屋のデコレーションに最適な、ワイヤータイプのLEDライトです。サイズやデザインの違いはあれど、価格はなんとIKEA商品の半額以下…300円で買えちゃいます！繊細なワイヤーとあたたかみのある淡い光で、置くだけでお洒落な空間を演出してくれますよ♡

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商品情報

商品名：ワイヤーライト（60LEDs、ウォームホワイト）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：

【ワイヤーライト】3m

【ケーブル】1m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4972822710602

IKEAよりお手頃価格！ダイソーで見つけた『ワイヤーライト』が可愛すぎる♡

またしてもダイソーに、高クオリティなライトが登場していたので早速ゲットしてきました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ワイヤーライト（60LEDs、ウォームホワイト）』という商品。

USB式のワイヤータイプのお洒落なライトです。

こちらより少し長さのあるそっくりな電池式のライトが、実はIKEAでも販売されています。

ただし、IKEAのものは価格が800円近くするうえ、もうすぐ販売が終了するとのこと…。

それに対しダイソーのこちらの商品は、なんと330円（税込）！身近なお店で、お手頃価格で入手できるのは嬉しいかぎりです。

USB Type-Aに対応しています。今回はモバイルバッテリーにつないで使用してみました。

さらに、スイッチは2種類の点灯パターンに切り替えることもできます。

約6時間または約18時間のタイマー点灯と、常時点灯が選べて便利です。

明るすぎない、あたたかみのある淡い光なので、常時点灯していても気になりにくいです。

ワイヤーの長さは約3mあるので、物足りなさも感じにくいですよ。

記念日やお祝い、イベントごとなどの、ちょっとしたデコレーションにもおすすめ！

置くだけでセンスのいいお洒落な空間に♡ただし注意点も…！

フォトフレームなどにくくるだけで、一気にお洒落な空間に♡

ワイヤー部分は柔らかく、とても軽く、細いので、自由な飾りつけができます。

センスが問われないので、感覚でパッと置いてもサマになるのがいいところ。

ただし、ワイヤーの曲げすぎには注意が必要です。

ワイヤーがとても華奢なためか、ディスプレイの際に曲げて調整しているうちに切れてしまいました…。

とてもショックですが、この繊細さがお洒落な部分でもあるので、買い直した際には気をつけて扱おうと思いました。

今回は、ダイソーで見つけた『ワイヤーライト（60LEDs、ウォームホワイト）』をご紹介しました。

扱いにはちょっぴり気を遣う部分もありますが、この手のアイテムを330円で買えるのは嬉しいですね！ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。